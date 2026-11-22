SALMAN KHAN URGES FANS TO WATCH SHRADDHA KAPOOR'S EETHA FILM: बॉलिवूड अभिनेता सलमान सध्या त्याच्या मातृभूमी या सिनेमामुळे चर्चेत आहे. डिसेंबर महिन्यात हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. पंरतु सिनेमाच्या रिलीज डेटवरून एक वेगळीच चर्चा रंगलीय. कारण सलमानचा मातृभूमी आणि श्रद्धा कपूरचा ईठा सिनेमा एकाच दिवशी ४ नोव्हेंबरला प्रदर्शित होणार आहे. परंतु या रिलीज डेट क्लॅशबद्दल सलमानला आधी काहीच माहिती नव्हती. ही गोष्ट समजल्यानंतर त्याने श्रद्धा फोन करत माफी मागितली. .नुकत्याच एबीपीला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना सलमान म्हणाला की, जेव्हा त्याच्या सिनेमाची ४ डिसेंबर ही रिलीज डेट जाहीर करण्यात आली. तेव्हा श्रद्धा कपूरचा ईठा सिनेमाही त्याच दिवशी प्रदर्शित होणार असल्याची त्याला कल्पना नव्हती. तो म्हणाला की, '४ डिसेंबर ही रिलीज डेट जाहीर केली तेव्हा मला माहिती नव्हतं की, श्रद्धाचा सिनेमाही त्याच दिवशी रिलीज होणार आहे. मला या गोष्टीचं खूप वाईट वाटत आहे. मला आधी माहिती असतं, तर मी श्रद्धाच्या सिनेमासोबत माझा सिनेमा रिलीज केला नसता.'.पुढे बोलताना सलमान म्हणाला की, 'मी त्यानंतर श्रद्धाला फोन करून आपली बाजू स्फष्ट केली आणि माफीही मागितली. श्रद्धानेही मोठ्या मनाने उत्तर दिलं. ती म्हणाली की, दोन्ही सिनेमांना प्रदर्शित होण्यासाठी पुरेशी जागा आहे. श्रद्धाच्या या उत्तराने मलाही आनंद झाला.'.सलमानने प्रेक्षकांना केली 'ईठा' पाहण्याची विनंतीएवढंच नाही तर सलमानने प्रेक्षकांना श्रद्धा कपूरचा 'ईठा' सिनेमा आवर्जून पाहण्याचं आवाहन केलं आहे. याआधीही सलमानने सोशल मीडियावर 'ईठा' सिनेमाचं पोस्टर शेअर करत चित्रपटाच्या संपूर्ण टीमला शुभेच्छा दिल्या होत्या. .बसमधील व्हिडीओवरून अनुष्का पिंपुटकर संतापली! अविनाश नारकरांसोबतच्या व्हायरल क्लिपबाबत केला खुलासा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.