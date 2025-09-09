भाईजानचा नवा लूक पाहिला का? ‘बॅटल ऑफ गलवान’ची शूटिंग सुरू, सेटवरून शेअर केला पहिला फोटो

1 सलमान खानने ‘बॅटल ऑफ गलवान’ चित्रपटाचं शूटिंग सुरू केलं.2 या सिनेमात तो कर्नल बी. संतोष बाबू यांच्या भूमिकेत दिसणार आहे.3 सोशल मीडियावर सैनिकाच्या लूकमधला त्याचा फोटो व्हायरल होत आहे..बॉलिवूड सुपरस्टार सलमान खान सध्या त्याच्या वॉर ड्रामा असलेल्या 'बॅटल ऑफ गलवान' या सिनेमामुळे चर्चेत आला आहे. या चित्रपटासंदर्भात रोज नवीन अपडेट येताना पहायला मिळत आहे. कधी सेटवरचे फोटो व्हायरल होताय. तर कधी सिनेमातील कलकरांच्या एन्ट्रीची चर्चा होताना पहायला मिळते. अशातच आता अभिनेता सलमान खानने त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंवर बॅटल ऑफ गलवान या सिनेमाबाबत मोठी अपडेट शेअर केली आहे. .अभिनेता सलमान खानचा बॅटल ऑफ गलवान हा सिनेमा पुन्हा चर्चेत आहे. सलमान खानने या सिनेमाची शुटिंग सुरू केली आहे. सलमानने त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर सेटवरील फोटो शेअर केला आहे. या फोटोमध्ये तो सैनिकाच्या लूकमध्ये पहायला मिळतोय. सलमानने सोशल मीडियावर फोटो शेअर करत #Battleofgalwan असं कॅप्शन दिलं आहे. सध्या त्याच्या या नव्या लूकची सोशल मीडियावर चर्चा होताना पहायला मिळतेय..अपूर्वा लाखिया यांनी डायरेक्शन केलेल्या बॅटल ऑफ गलवानची गोष्ट ही 2020 मध्ये गलवान घाटीमध्ये झालेल्या भारत-चीनच्या युद्धाची आहे. या सिनेमामध्ये सलमान खान कर्नल बी संतोष बाबू यांच्या भुमिकेत पहायला मिळणार आहे. सध्या सोशल मीडियावर या चित्रपटाची मोठी चर्चा आहे. सोशल मीडियावर भाईजानने शेअर केलेले फोटो व्हायरल होताना पहायला मिळत आहे. .FAQs.बॅटल ऑफ गलवान चित्रपटाचं डायरेक्शन कोण करत आहे?अपूर्वा लाखिया हे या चित्रपटाचं डायरेक्शन करत आहेत..या चित्रपटात सलमान खान कोणाची भूमिका साकारणार आहे?सलमान खान कर्नल बी. संतोष बाबू यांची भूमिका करणार आहे..बॅटल ऑफ गलवानची कथा कशावर आधारित आहे?ही कथा 2020 मधील भारत-चीन गलवान घाटी युद्धावर आधारित आहे..सलमान खानचा पहिला लूक कसा आहे?तो सैनिकाच्या लूकमध्ये सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला आहे..बापरे! काजल अग्रवालचं अपघाती निधन? सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांनी वाहली श्रद्धांजली, अभिनेत्री सर्वांनाच सुनावलं.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.