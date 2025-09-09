Premier

भाईजानचा नवा लूक पाहिला का? ‘बॅटल ऑफ गलवान’ची शूटिंग सुरू, सेटवरून शेअर केला पहिला फोटो

Salman Khan Begins Shooting for ‘Battle of Galwan’, Shares First Look as Soldier: बॉलिवूड सुपरस्टार सलमान खानने ‘बॅटल ऑफ गलवान’ या वॉर ड्रामाची शूटिंग सुरू केली आहे. 2020 मधील भारत-चीन गलवान युद्धावर आधारित असलेल्या या चित्रपटात सलमान कर्नल बी. संतोष बाबू यांच्या भूमिकेत दिसणार आहे.
1 सलमान खानने ‘बॅटल ऑफ गलवान’ चित्रपटाचं शूटिंग सुरू केलं.

2 या सिनेमात तो कर्नल बी. संतोष बाबू यांच्या भूमिकेत दिसणार आहे.

3 सोशल मीडियावर सैनिकाच्या लूकमधला त्याचा फोटो व्हायरल होत आहे.

