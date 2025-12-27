Salman Khan Birthday: टायगर, तुमचे प्रेम.... ! सलमानसाठी एक्स गर्लफ्रेंड कतरिनाची वाढदिवसानिमित्त खास पोस्ट

Salman Khan Katrina Kaif relationship history: बॉलिवूड सुपरस्टार सलमान खानचा आज वाढदिवस आहे. त्याच्या चाहत्यांनी आणि मित्रपरिवाराने वाढदिवसाच्या शुभेच्छा वर्षाव केला आहे. सलमानची खास मैत्रिण कतरिना कैफने त्याच्या वाढदिवसानिमित्त खास पोस्ट सोशल मिडियावर पोस्ट केली आहे..कतरिनाची खास पोस्टकतरिना कैपने सलमान खानचा एक फोटो शेअर केला आहे. तिने सलमान खानसाठी लिहिले, टायगर,टायगर, टायगर.....६० व्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा. तुम्ही किती सुपरह्युमन आहात....तुमचे दिवस प्रेम आणि प्रकाशाने भरलेले जावोत." .फार्महाऊसवर भव्य पार्टीसलमान खानने त्याच्या पनवेल फार्महाउसवर एका भव्य पार्टीचे आयोजन केले होते. सलानच्या पार्टीत अनेक प्रमुख चेहरे दिसले. सलमान खानच्या पार्टीचे व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मिडियावर व्हायरल झाले आहेत. जेनेलिया, रणदीप हुड्डा, संगीता बिजलानी यासारखे बॉलिवूड स्टार्स आणि क्रिकेट दिग्गज एमएस धोनी देखील त्याची पत्नी साक्षीसह पार्टीला उपस्थित होता. .सलमान खान आणि कतरिना कैफ यांनी 'एक था टागर',''टायगर जिंदा है'. "'टायगर ३" यासारख्या अनेक चित्रपटचांमध्ये एकत्र काम केले आहे. त्यांची ऑन स्क्रीन जोडी चाहत्यांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.