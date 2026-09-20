बोलता-बोलता सलमान खानच्या छातीत उठल्या तीव्र कळा ; पाणी मागितलं, डॉक्टरांना बोलवण्यास सांगितलं, बिग बॉसच्या घरातील Viral Video

'SALMAN KHAN ASKS TO CALL DOCTOR DURING BIGG BOSS 20 SHOOT: बिग बॉस २० च्या शनिवारच्या भागात सलमान खान नेहमीपेक्षा वेगळ्या अंदाजात पहायला मिळाला. स्पर्धकांशी संवाद साधताना भाईजानने ट्रोल करणाऱ्यांना आणि अभिनेत्रींचे मागून फोटो-व्हिडीओ काढणाऱ्या पापाराझींवर संताप व्यक्त केला. मात्र, याचदरम्यान सलमानच्या तब्येतीबाबत चिंता वाढवणारा प्रसंग घडला..सलमान स्पर्धकांशी बोलत होता तेव्हा अचानक त्याच्या छातीत वेदना होऊ लागल्या. सुरुवातीला त्रास जाणवल्यानंतर त्याने पाणी मागितले. पाणी प्यायल्यानंतर त्याने पुन्हा शूटिंग सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, काही वेळाने पुन्हा त्याला वेदना जाणवू लागल्या.सलमान कंटेस्टंट्सशी बोलत असताना अचानक शांत झाला. त्याच्या चेहऱ्यावरून त्रास जाणवत होता. सलमानला अशा अवस्थेत पाहून घरातील सदस्यही चिंतेत पडले. आम्रपाली आणि माही विज यांनी त्याला थोडा वेळ थांबण्यास सांगितले. यानंतर सलमानने पुन्हा पाणी मागितले. मात्र, यावेळी त्याचा त्रास वाढला आणि तो स्टेजवरच खाली बसला. त्यानंतर एपिसोडचा शेवट करण्यात आला..प्रोमोमध्ये पुढील एपिसोडच्या प्रोमोमध्येही सलमानच्या तब्येतीबाबत चिंताजनक दृश्य पाहायला मिळत आहे. प्रोमोमध्ये सलमान एका स्पर्धकांशी बोलत असताना त्याला अचानक तीव्र वेदना होत होत्या. त्याची अवस्था पाहून आम्रपाली बिग बॉसला सलमानला मेडिकल रूममध्ये बोलावण्यास सांगते. त्याचवेळी सलमान आपली जॅकेट काढतो आणि स्टेजवरील पायऱ्यांवर बसला. रोहेद त्याला आराम करण्यासाठी झोपण्याचा सल्ला देत होते. त्यानंतर सलमान स्वतः ‘कुणाला तरी बोलवा, डॉक्टरांना लवकर बोलवा’ असं म्हणताना पहायला मिळाला..व्हिडीओमध्ये सलमानच्या छातीपासून डाव्या हाताकडेही त्रास जाणवत असल्याचं दिसतं. मात्र, सलमान खानला नेमका काय त्रास झाला आहे, याबाबत त्याच्याकडून किंवा त्याच्या टीमकडून अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे प्रोमोमधील दृश्यांवरून कोणतेही वैद्यकीय निदान करणे योग्य ठरणार नाही. . पदराने अचानक पेट घेतला, केसांपर्यंत आग गेली! जुई गडकरीने सांगितला अंगावर काटा आणणारा प्रसंग, म्हणाली...'पाठीला जोरात चटका बसला अन्...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.