Premier

बोलता-बोलता सलमान खानच्या छातीत उठल्या तीव्र कळा ; पाणी मागितलं, डॉक्टरांना बोलवण्यास सांगितलं, बिग बॉसच्या घरातील Viral Video

SALMAN KHAN CHEST PAIN DURING BIGG BOSS 20 SATURDAY EPISODE: Bigg Boss 20 च्या शनिवारच्या भागात सलमान खानला अचानक छातीत वेदना झाल्या. पाणी प्यायल्यानंतरही त्रास वाढला आणि त्याने डॉक्टरांना बोलावण्यास सांगितले.
SALMAN KHAN CHEST PAIN VIRAL VIDEO

SALMAN KHAN CHEST PAIN VIRAL VIDEO

Esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

'SALMAN KHAN ASKS TO CALL DOCTOR DURING BIGG BOSS 20 SHOOT: बिग बॉस २० च्या शनिवारच्या भागात सलमान खान नेहमीपेक्षा वेगळ्या अंदाजात पहायला मिळाला. स्पर्धकांशी संवाद साधताना भाईजानने ट्रोल करणाऱ्यांना आणि अभिनेत्रींचे मागून फोटो-व्हिडीओ काढणाऱ्या पापाराझींवर संताप व्यक्त केला. मात्र, याचदरम्यान सलमानच्या तब्येतीबाबत चिंता वाढवणारा प्रसंग घडला.

Loading content, please wait...
salman khan
Entertainment Field
marathi entertainment
bigg boss
viral video
Marathi News Esakal
www.esakal.com