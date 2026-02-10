लोक मला त्याचा चमचा म्हणतील पण... सलमान खानबद्दल असं वक्तव्य करणारा आहे तरी कोण?

बॉलिवूड अभिनेता सलमान याच्याबद्दल जाणून घ्यायला त्याच्या चाहत्यांना नेहमीच आवडतं. सलमान आधी कसा होता आणि आता त्याच्यात किती बदल झाले हे ऐकण्यासाठी चाहते उत्सुक असतात. अशातच आता भाईजानच्या एका मित्राने दिलेली मुलाखत व्हायरल होतेय ज्यात त्याने सलमान आणि तो बालपणीचे मित्र असल्याचं सांगितलंय. सलमान मनाने चांगला माणूस आहे मात्र तो त्याच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवू शकत नाही असंही तो म्हणालाय. हा व्यक्ती आहे मास्टर राजू. राजू हा अभिनेतादेखील आहे त्याने सलमानसोबत कामदेखील केलंय. आता सिद्धार्थ कननला दिलेल्या मुलाखतीत त्याने सलमानचे अनेक किस्से सांगितलेत. .मुलाखतीत अभिनेत्याबद्दल बोलताना राजू म्हणाला, 'मी सलमान खानला ‘बागी’च्या खूप आधीपासून ओळखतो. आम्ही दोघे वांद्रे या एकाच परिसरातून आलो आहोत. आम्ही एकत्र सायकलिंग करायचो. तो ‘पत्थर के फूल’ चित्रपट करत होता, तेव्हा शूटिंगपूर्वी तो बँडस्टँडवर स्केटिंगचा सराव करायचा. मी सायकलिंग करायचो आणि तो कॅरियरला धरून स्केटिंग करायचा. मी आणि सलमान तेव्हापासून मित्र आहोत जेव्हा लोक म्हणायचे की पाहा मास्टर राजू कोणत्यातरी मुलाबरोबर उभा आहे. सलमान काहीच नव्हता, तेव्हापासून माझी त्याची मैत्री आहे.'.राजू पुढे म्हणाला, 'तो खूप चांगला आणि प्रेमळ आहे. त्याच्याबद्दल खूप गैरसमज झाले आहेत. त्याने मला बागीमध्ये भूमिका दिली. आम्ही उटीमध्ये चित्रपटाच्या शूटिंगसाठी गेलो आणि त्यानंतर अनेक वर्षांनी आम्ही एकत्र ‘चल मेरे भाई’ चित्रपट केला. जेव्हा सलमान खान सलमान खान झाला आणि त्यानंतर जेव्हा मी त्याला भेटायचो… पूर्वी मी त्याला ‘सलमान तू’ म्हणायचो आणि नंतर मी त्याला ‘भाई आप’ म्हणू लागलो. मी त्याला लोकांसमोर ‘भाई आप’ म्हणायचो आणि सलमान मला विचारायचा, ‘तू मला अशी हाक का मारतोस?’ मी त्याला म्हणायचो ‘तू मोठा स्टार झाला आहेस आणि जर मी तुला ‘सलमान तू’ म्हटलं तर तू शेराला म्हणशील की पुढच्या वेळी याला आत नको येऊ देऊ नको आणि खोलीतून हाकलून लाव कारण तुला वाटेल की मी तुझा अपमान करतोय’..राजू जुने दिवस सांगत म्हणाला, 'आम्ही कोणत्याही गोष्टीबद्दल एकमेकांशी बोलायचो. सलमान आणि मी एकत्र नग्न आंघोळ केली आहे. पण आता तसं नाही, कारण आता तो एक मोठा स्टार आहे. जर मी आता त्याच्या सेटवर आणि त्याच्या घरात जास्त वेळ राहिलो तर लोक मला त्याचा चमचा म्हणतील. तो मस्तीखोर होता, तो कधीही काहीही बोलण्यापूर्वी विचार करायचा नाही. मैत्री करण्यापूर्वीही विचार करायचा नाही. तो स्वच्छ मनाचा आहे. तो तुलना करणारा किंवा लोकांची मतं तयार करणारा नाही. तो खूप साधा माणूस आहे, त्यामुळे तो अनेकदा वादात अडकला.'.सलमानच्या मुलींसोबत वाईट वागण्याबद्दल राजू म्हणाला, 'सलमानचं कधीही त्याच्या भावनांवर नियंत्रण नव्हतं. कधीकधी तो एखाद्याच्या इमारतीखाली उभा राहून शिवीगाळ करायचा. तो त्याच्या एक्स गर्लफ्रेंडच्या इमारतीखाली उभा राहून ओरडायचा, तो एखाद्याला मारहाण करायचा, कारण तो त्याच्या भावनांवर नियंत्रण ठेवू शकत नव्हता. तो खूप गोड माणूस आहे.'.कसा झालेला विनोद खन्ना यांचा मृत्यू? दुसऱ्या पत्नीने अनेक वर्षांनंतर मौन सोडलं; म्हणाल्या, 'शेवटच्या दिवसात तर...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.