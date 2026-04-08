सलमानच्या खानच्या 'या' अभिनेत्रीला मातृशोक; वडिलांनीही लहानपणी सोडलेली कुटूंबाची साथ

Entertainment News : सलमान खानसोबत काम करून प्रसिद्धीझोतात आलेल्या अभिनेत्री झरीन खानच्या आईचं निधन झालं. त्यांचं नाव परवीन खान होतं. गेला बराच काळ त्या आजारी होत्या. आज, बुधवारी 8 एप्रिलला त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. झरीनच्या टीमने या बातमीची पुष्टी दिली. .झरीनच्या टीमने सोशल मीडियावर एक अधिकृत निवेदन जारी केलं. 'तुम्हाला कळवण्यास दुःख होत आहे की, आमच्या प्रिय परवीन खान, झरीन आणि सना खान यांच्या आईचं 8 एप्रिलला निधन झालं. आज त्यांनी अखेरच्या प्रवासाला सुरुवात केली.'.झरीनची आई परवीन गेला बराच काळ आजारी होती. ऑक्टोबरला 2025 मध्ये त्यांना हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आलं होतं. त्यावेळी अभिनेत्रीने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत तिने चाहत्यांना आईसाठी प्रार्थना करण्याचं आवाहन केलं होतं. याआधीही अनेकदा तिच्या आईला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं होतं. तर झरीननेही बराच काळ आईच्या देखभालीसाठी बॉलिवूडमधून ब्रेक घेतला होता. .झरीनने पिंकविला दिलेल्या मुलाखतीत तिच्या कुटूंबाविषयी सांगितलं होतं. "एका संध्याकाळी आमचं आयुष्य पूर्णपणे बदललं. आमचे बाबा आम्हाला सोडून गेले. आमच्याकडे काहीही पैसे शिल्लक नव्हते. एका रात्री माझी आई अचानक रडू लागली. तेव्हा मी तिला समजावलं की तिने काळजी करू नये मी सगळं संभाळून घेईन. त्यानंतर मी कॉल सेंटरमध्ये जॉब सुरु केला. त्यावेळी माझी लहान बहीण शिकत होती. मी नुकतीच बारावी पास झाले होते.".झरीनने अखेरचं हम भी अकेले, तुम भी अकेले या सिनेमात काम केलं आहे. तर काही म्युझिक अल्बममध्येही तिने काम केलं आहे. बॉलिवूडबरोबरच ती पंजाबी, तेलुगू आणि तामिळ सिनेमातही सक्रिय आहे.