री-रिलीजपूर्वी सलमान खानची जुनी मुलाखत व्हायरल; ‘तेरे नाम’च्या यशामागचं रहस्य उघड

Entertainment News : सलमान खानची कल्ट क्लासिक फिल्म 'तेरे नाम' 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी पुन्हा एकदा चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सुपरस्टारची एक जुनी मुलाखत सध्या सोशल मीडियावर पुन्हा व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ केवळ चित्रपटाचा प्रभाव आठवण करून देत नाही, तर सलमान खानची प्रचंड नम्रताही अधोरेखित करतो..व्हायरल होत असलेल्या या क्लिपमध्ये सलमान खान 'तेरे नाम'मधील स्वतःच्या योगदानाबाबत अत्यंत प्रामाणिकपणे बोलताना दिसतो. मूळ प्रदर्शनावेळी बॉक्स ऑफिसवर विक्रम करणाऱ्या आणि पुढे सांस्कृतिक प्रतीक ठरलेल्या या चित्रपटाच्या यशाचे श्रेय तो स्वतःकडे न घेता दिग्दर्शक, पटकथा, संवाद आणि संपूर्ण कथेला देतो..सलमान खान ठामपणे सांगतो की राधे मोहनसारखा लक्षात राहणारा व्यक्तिरेखा त्याच्या अभिनयामुळे नाही, तर दिग्दर्शकाची दृष्टी, मजबूत पटकथा, लेखकांची लेखणी आणि प्रभावी संवाद यांमुळे साकार झाली आहे. त्याच्या मते, कोणत्याही व्यक्तिरेखेची खरी ताकद ही कथानकाच्या रचनेत दडलेली असते..सलमानच्या मते, राधे मोहनचा भावनिक प्रवास, त्याचा संयम आणि नैतिक बळ हे सर्व आधीच पटकथेत ठामपणे मांडलेले होते. तो पुढे असेही सांगतो की या व्यक्तिरेखेची खोली ही त्याच्यावर लादलेल्या परिस्थितींमधून, त्याच्या शांततेतून आणि कथेनं त्याला घ्यायला लावलेल्या निर्णयांतून दिसून येते..सलमान खानचे लांब केस देशभर ट्रेंड बनले होते, कॉलेज कॅम्पसमध्ये चित्रपटाचे संवाद घुमत होते आणि त्याचा भावनिक क्लायमॅक्स प्रेक्षकांना अंतर्मुख करून गेला होता. लोकप्रियतेचा असा प्रभाव होता की सूरत शहरात एका ट्रॅफिक सर्कलला थेट चित्रपटाच्या नावावरून 'तेरे नाम चौकडी' असे नाव देण्यात आले..जवळपास दोन दशकांनंतर, 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी 'तेरे नाम' पुन्हा मोठ्या पडद्यावर परतत असताना, सलमान खानचे हे शब्द चित्रपटाच्या वारशाला एक नवी खोली देतात. हे एका अशा अभिनेत्याचे प्रतिबिंब आहे, जो सुपरस्टार असूनही स्टारडमपेक्षा कथेला अधिक महत्त्व देतो. ही री-रिलीज केवळ नॉस्टॅल्जियासाठी नाही, तर आजही पडद्याच्या पलीकडे जिवंत असलेल्या या चित्रपटाकडे नव्या नजरेने पाहण्याची संधी आहे..