री-रिलीजपूर्वी सलमान खानची जुनी मुलाखत व्हायरल; ‘तेरे नाम’च्या यशामागचं रहस्य उघड

Salman Khan Old Interview Went Viral : अभिनेता सलमान खानची तेरे नाम सिनेमाच्या रिलीजवेळी दिलेली जुनी मुलाखत चर्चेत आहे. काय म्हणालेला सलमान जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Entertainment News : सलमान खानची कल्ट क्लासिक फिल्म ‘तेरे नाम’ 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी पुन्हा एकदा चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सुपरस्टारची एक जुनी मुलाखत सध्या सोशल मीडियावर पुन्हा व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ केवळ चित्रपटाचा प्रभाव आठवण करून देत नाही, तर सलमान खानची प्रचंड नम्रताही अधोरेखित करतो.

