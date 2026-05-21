'मोठ्याने सॉरी म्हणा...' भडकलेल्या सलमानची पापाराझींनी मागितली माफी, भाईजान फिरकी घेत म्हणाला... Viral Video

SALMAN KHAN FUNNY REACTION TO MEDIA: बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान सध्या चर्चेत आहे. त्याचा पापाराझींवर भडकतानाचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. त्यानंतर त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट करत पापाराझींच्या वागणुकीवर नाराजी व्यक्त करत त्याने पोस्टद्वारे मनातला रोष व्यक्त केलाय. त्यानंतर पापाराझी आणि सलमान समोरासमोर आल्यानंतर पापाराझींनी भाईजानची माफी मागितली. त्यानंतर त्याने सर्वांना माफ करत फिरकी घेतली. .'राजा शिवाजी' सिनेमानं १०० कोटीचा टप्पा पार केल्यामुळे सक्सेस पार्टीचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या सक्सेस पार्टीत सलमान खान देखील उपस्थित होता. त्याने या सिनेमात जिवा महालेची भूमिका साकारली होती. दरम्यान रितेश देशमुख आणि सलमान खाननं सक्सेस पार्टीनिमित्त खास फोटो काढले. जेव्हा सलमान खान आल्यानंतर पापाराझींनी फोटो-फोटो म्हणून ओरडायला सुरुवात केली. त्यावेळी सलमान खाननं पार्टीचं ठिकाण हे फोटोसाठी योग्य जागा असल्याचं म्हटलंय. .यावेळी पापाराझींनी सलमान खानची माफी मागितली. सलमानने देखील मनातील राग बाजूला ठेवून सर्वांना माफ केलं. तसंच त्याने पापाराझींना फोटो सुद्धा दिले. यावेळी पापाराझी सॉरी बोलताना आवाज येत नव्हता, तेव्हा सलमानने मोठ्याने बोला असं म्हणत पापाराझींची फिरकी घेतली. सध्या त्याचा मजा घेतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय..नक्की काय घडलेलं?मंगळवारी सलमान कुटुंबातील व्यक्तीला भेटण्यासाठी मुंबईच्या रुग्णालयात गेला होता. त्यावेळी पापाराझींनी त्याचा पाठलाग करत फोटो काढले. रुग्णालयाच्या आवरात त्यांनी गोंधळ घातला. सलमान खान दिसताच मातृभूमी सिनेमाचं नाव घेत प्रश्न विचारु लागले. यावरून सलमान खूप चिडला. त्यानंतर पापाराझी फोटो काढत असल्याच पाहून त्याचा राग अनावर झाला. तो पापाराझींवर भडकला आणि निघून गेला. त्यानंतर त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट करत संताप व्यक्त केला. .आंब्याची बाग, घावणे आणि बरंच काही... पुजा सावंतच कोकणातील 'या' ठिकाणी आहे घरं, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.