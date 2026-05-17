“मी स्क्रिप्ट वाचत नाही, तर लेखक किंवा दिग्दर्शकाकडून त्यांचं व्हिजन ऐकतो” सिनेमा निवडण्यावर सलमानचा खुलासा

Marathi Enteratainment News : सलमान खानने भारतीय सिनेमात अशा सुपरस्टारची ओळख निर्माण केली आहे, त्याच्या चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर अनेक विक्रम मोडले आहेत आणि अनेक पिढ्यांमध्ये प्रचंड चाहतावर्ग तयार केला आहे. सलमान खानलाअनेकदा असा स्टार मानले जाते की जो स्वतःही लेखन प्रक्रियेशी जोडलेला आहे. त्यामुळे सामान्यतः असे मानले जाते की तो प्रत्येक चित्रपट साइन करण्यापूर्वी स्क्रिप्ट बारकाईने वाचतो. .मात्र अलीकडेच या सुपरस्टारने आपल्या काम करण्याच्या पद्धतीबद्दल खुलासा करत सांगितले की त्याने आयुष्यात आजपर्यंत कधीही स्क्रिप्ट वाचलेली नाही, तर ती फक्त ऐकली आहे, जेणेकरून दिग्दर्शक आणि लेखकाचा व्हिजन अधिक चांगल्या प्रकारे समजू शकेल.. सलमान खान म्हणतो, "मी माझ्या संपूर्ण आयुष्यात कधीच स्क्रिप्ट वाचलेली नाही. मी त्या लिहिल्या आहेत, पण कधी वाचल्या नाहीत. मी स्क्रिप्ट ऐकतो. मला स्क्रिप्ट लेखक किंवा दिग्दर्शकाकडून ती ऐकायला आवडते, जेणेकरून तो कोणत्या प्रकारचा चित्रपट बनवत आहे आणि त्याचा व्हिजन काय आहे हे मला समजू शकेल. जर मी ती वाचली, तर माझ्या डोक्यात माझाच एक वेगळा व्हिजन तयार होईल आणि तो दिग्दर्शक किंवा लेखकाच्या व्हिजनपेक्षा वेगळा असेल.".सलमानच्या कामाबद्दल बोलायचे झाले तर तो त्याच्या पुढील मोठ्या चित्रपट Matrubhoomi: May War Rest in Peace साठी तयारी करत आहेत. या चित्रपटाची निर्मिती Salman Khan Films आणि सलमान खान यांनी केली आहे, तर दिग्दर्शन अपूर्व लाखिया करत आहेत. .Matrubhoomi: May War Rest in Peace हा चित्रपट धैर्य, बलिदान आणि जिद्दीची निडर आणि प्रभावी कथा म्हणून सादर केला जात आहे. या चित्रपटात चित्रांगदा सिंग देखील महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत.