'शेराबद्दल असं बोललेलं मला आवडलं नाही!' बॉडीगार्डचा अपमान होताच सलमान खान मैत्रिणीवर भडकला; सांगितला किस्सा

BIGG BOSS 20 WEEKEND KA VAAR SALMAN KHAN SHARES SHERA STORY: 'बिग बॉस २०' च्या वीकेंडचा वार नुकताच प्रसारित झाला. यानंतर सलमान खान पुन्हा चर्चेत आलाय. या भागात सलमाननं स्काउटओपी आणि लिव गिल यांच्याशी संबंधित वादावर भाष्य केलय. या चर्चेदरम्यान बॉडीगार्ड शेरा यांच्याशी संबंध एक किस्सा सुद्धा शेअर केला. शेराबद्दल एका मैत्रिणीने काहीतरी बोलल्यानंतर सलमानने तिला तिथल्या तिथे कसं थांबवलं होतं, याचा अनुभव त्याने सांगितला..सलमान म्हणाला की, 'एक महिला मैत्रिणीनं बॉडीगार्ड शेराबद्दल भाष्य केलं होतं. तेव्हा मी लगेच तिला उत्तर दिलं होतं. मी तिला तिथंच थांबवलं होतं. या प्रसंगातून बिग बॉसच्या घरातील सगस्यांना एक महत्त्वाचा संदेश दिलाय. 'जर आपल्या जवळच्या व्यक्तीचा कोणी अपमान करत असेल तर त्याविरोधात ठामपणे उभं राहा. कोणी मर्यादा ओलांडत असेल तर त्याला त्याची जाणीव करुन द्या.' असं सलमान म्हणाला. .सलमानने लव गिल आणि गर्लफ्रेंड काशवी हिरानंदानी यांच्यासोबत स्काउटओपीच्या नात्यावरुन नाराजी व्यक्त केलीय. काशवीने लववर स्काउटला मॅनिप्युलेट करत असल्याचा आरोप केला होता. मात्र, या सगळ्या प्रकरणात स्काउटने लवची बाजू घेतली नाही, यावरून सलमानने त्याला जाब विचारला. सलमानने स्काउटच्या निष्ठेवर प्रश्न उपस्थित करत त्याला स्वतःच्या कृतींची जबाबदारी घेण्याचा सल्ला दिला. प्रत्येक वेळी इतरांवर दोष टाकण्यापेक्षा स्वतःच्या वागण्याकडे लक्ष देणं गरजेचं असल्याचंही त्याने स्पष्ट केलं. .तेव्हापासून एकदाही फटाके फोडले नाहीत... 'सनई चौघडे' फेम मेघना एरंडेने सांगितली ती आठवण; म्हणाली- आई- बाबांना... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.