‘हे फाटके बूट…की फॅशन?’सलमान खानच्या डिस्ट्रेस्ड शूज व्हायरल! पण त्यांची किंमत आहे तब्बल 1.4 लाख?

SALMAN KHAN SPOTTED WEARING 'RIPPED' SHOES: बॉलिवूडचा सुपरस्टार सलमान खान याने त्याच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमे दिले. इतक्या वयातही सलमानचा आजही तितकाच चाहतावर्ग आहे. आजही त्याचे सिनेमे सुपरहिट ठरतात. सलमान अनेक वेळा नेटकऱ्यांच्या चर्चेत असतो. कधी वक्तव्यामुळे तर कधी व्हायरल व्हिडिओमुळे. परंतु अशातच सलमानचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. ज्यामध्ये भाईजान फाटलेले शूज घातलेला पहायला मिळतोय. .व्हायरल व्हिडिओमध्ये सलमान खानने चेक्सचा र्शट आणि ब्लॅक जिन्स आणि डोळ्यावर काळा गॉगल घातलेला होता. भाईजान गाडीतून उतरताच सगळ्यांचं लक्ष त्याच्याकडे नाहीतर बुटांकडे वळालं. भाईजानचे पुढचे बूट फाटलेले होते. माहितीनुसार सलमान खानला हे बूट त्यांच्या वडिलांनी अनेक वर्षापूर्वी भेट दिले होते. त्याने ते अजूनही जपून ठेवले आहे. तसंच आजही तो ते बूट वापरतोय. .अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केला की, हे बुट फाटलेत की, ही नवी फॅशन आहे. तर माहितीनुसार सलमानचे या बुटाची किंमत जवळपास १.४ लाख रुपये इतकी आहे. याचा लूक मुद्दाम फाटलेला, जुने दिसणारा करण्यात आलाय. सामान्य लोकांना हे गरिबीचं चिन्ह वाटलं परंतु ते तर खरं एक महागडं फॅशन स्टेटमेट आहे. भाईजानने जाणूनबुजून फाटके, घासलेले आणि वापरलेले शूट घातल्याचं बोललं जातय. .परंतु भाईजानचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. अनेकांनी सलमानचा फॅन्सलला ट्रोल केलय. तर अनेकांनी कमेंट्स करत मजेत 'भाईजानवर फाटके शूज घालण्याची वेळ आली' अशा कमेंट्स केल्या आहे. अनेकांनी कमेंट करत म्हटलं की, 'भाईजानने घातलं म्हणून फॅशन आपण घातलं असतं तर लोकं गरीब म्हणून हिनवले असते.'.