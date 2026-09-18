गर्दीतून जात होती सलमान खानची कार, ड्रायव्हरच्या चूकीमुळे भाईजान चिडला, चालकाला जोरात मारलं अन्... Viral Video

SALMAN KHAN ASKS DRIVER TO REVERSE CAR AFTER CROWD INCIDENT: बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान सध्या चर्चेत आहे. त्याचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. नेते आशीष शेलार यांच्या घरी गणपती बाप्पााच्या दर्शनासाठी सलमान गेला होता. त्यावेळी सलमान येत असल्याची खबर सगळ्यांना लागली. त्याला पाहण्यासाठी, भेटण्यासाठी चाहत्यांची गर्दी शेलारांच्या घराबाहेर झाली. सलमानच्या कारभोवतीच चाहत्यांनी गराडा घातला होता. .सलमान खानला पाहण्यासाठी चाहते त्याच्या कारच्या अगदी जवळ पोहोचले होते. काही चाहत्यांनी तर त्याच्या गाडीवर चढण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे सलमानच्या ड्रायव्हरला समोरचा रस्ता दिसणं सुद्धा कठीण झलं होतं. याचवेळी गर्दीत ड्रायव्हरने कार पुढे नेली त्यात गाडीचं चाक एका चाहत्यांच्या पायावरून गेलं. .हा प्रकार सलमान खानच्या लक्षात येताच तो प्रचंड संतापला. त्याने ड्रायव्हरला हाताने जोरात मारलं आणि तातडीनं गाडी मागे घेण्यासाठी सांगितलं. चाहत्याच्या पायावरून कार गेल्याचं पाहून सलमानने दिलेली प्रतिक्रिया सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. सोशल मीडियावर त्याचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .या घटनेचा एक छोटा व्हिडीओ सोशल मीडियावर समोर आल्यानंतर काही नेटकऱ्यांनी सलमान खानला ट्रोल केलं. सलमान ड्रायव्हरसोबत चुकीचं वागत असल्याची प्रतिक्रिया काहींनी दिली. मात्र, नंतर या घटनेचा पूर्ण व्हिडीओ समोर आल्यावर अनेकांना नेमका प्रसंग समजला..दरम्यान सलमान बद्दल बोलायचं झालं तर त्याच्या आगामी चित्रपटांबाबतही चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आहे. त्याच्या आगामी प्रोजेक्ट्समध्ये ‘मातृभूमी’, ‘मॉन्स्टर’, ‘किक २’ आणि ‘टायगर व्हर्सेस पठाण’ यांचा समावेश असल्याचं वृत्त आहे..बापरे! सलमान खान नक्की काय झालंय? सडपातळ शरीर, सुकलेला चेहरा पाहून चाहते चिंतेत, Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.