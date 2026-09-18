Premier

गर्दीतून जात होती सलमान खानची कार, ड्रायव्हरच्या चूकीमुळे भाईजान चिडला, चालकाला जोरात मारलं अन्... Viral Video

SALMAN KHAN REACTS AFTER CAR WHEEL GOES OVER A FAN'S FOOT:आशीष शेलार यांच्या घरी गणपती दर्शनासाठी गेलेल्या सलमान खानच्या कारभोवती चाहत्यांची गर्दी झाली.
SALMAN KHAN Viral Video

SALMAN KHAN Viral Video

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

SALMAN KHAN ASKS DRIVER TO REVERSE CAR AFTER CROWD INCIDENT: बॉलिवूड अभिनेता सलमान खान सध्या चर्चेत आहे. त्याचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. नेते आशीष शेलार यांच्या घरी गणपती बाप्पााच्या दर्शनासाठी सलमान गेला होता. त्यावेळी सलमान येत असल्याची खबर सगळ्यांना लागली. त्याला पाहण्यासाठी, भेटण्यासाठी चाहत्यांची गर्दी शेलारांच्या घराबाहेर झाली. सलमानच्या कारभोवतीच चाहत्यांनी गराडा घातला होता.

Loading content, please wait...
viral
salman khan
Entertainment Field
viral video
Marathi News Esakal
www.esakal.com