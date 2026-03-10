भाईजानचं चाहत्यांना गिफ्ट! नव्या चित्रपटाची जोरदार चर्चा, सलमान साऊथच्या दोन अभिनेत्रीसोबत दिसणार

SALMAN KHAN AND NAYANTHARA TO SHARE SCREEN: अभिनेता सलमान खान याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. अनेक बॉलिवूडमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमे दिले आहेत. दरम्यान सलमान खान कोणत्या सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येईल? याची उत्सुकता चाहत्यांना लागली होती. दरम्यान अशातच आता सलमानच्या नव्या प्रोजेक्टबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. लवकरच त्याचा नवीन सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. .अभिनेता सलमान खान सध्या अनेक मोठ्या बजेटच्या चित्रपटांच्या तयारीत व्यस्त आहे. ‘सिकंदर’ या चित्रपटात अभिनेत्री रश्मिका मंदाना हिच्यासोबत काम केल्यानंतर आता तो आणखी एका नव्या प्रकल्पासाठी चर्चेत आला आहे. या आगामी पॅन-इंडिया चित्रपटात दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील दोन लोकप्रिय अभिनेत्री नयनतारा आणि समंथा रूथ प्रभू दिसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. .या चित्रपटात सलमान खान आणि नयनतारा पहिल्यांदाच एकत्र स्क्रीन शेअर करणार आहेत. २०२३ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘जवान’ या चित्रपटाद्वारे नयनताराने हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केले होते. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन दाक्षिणात्य दिग्दर्शक वामशी पैदिपल्ली करणार आहेत. दिल राजू यांच्या निर्मिती संस्थेतर्फे हा चित्रपट साकारला जाणार असून, वामशी पैदिपल्ली यांचा हा पहिलाच हिंदी चित्रपट ठरण्याची शक्यता आहे. .याशिवाय अभिनेत्री समंथा रूथ प्रभूदेखील या चित्रपटात महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसू शकते, अशीही चर्चा आहे. त्यामुळे चाहत्यांना आता या सिनेमाची उत्सुकता लागली आहे. या सिनेमात नक्की काय असेल, कथा कोणती असेल, कोण कलाकार असतील याची उत्सुकता लागली आहे. तसंच चाहते सलमान नयनताराची जोडी पाहण्यास उत्सुक आहेत. .‘वाराणसी’मुळे सिनेविश्वात उत्सुकतेची लाट; राजामौली, महेश बाबू आणि प्रियंका चोप्रा यांचा खास खुलासा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.