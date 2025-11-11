Premier

"हे नातं नक्की काय आहे?" समंथाचा दिग्दर्शकासोबतचा फोटो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल

Samantha Prabhu Dating Rumours: Viral Photo: समंथा प्रभू आणि दिग्दर्शक राज निदिमोरू यांच्यातील डेटिंगच्या चर्चांना त्यांच्या व्हायरल झालेल्या फोटोंमुळे उधाण आलं आहे.
अभिनेत्री समंथा प्रभू हिच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहे. नागा चैतन्य यांच्यापासून वेगळं झाल्यानंतर समंथा हिची मोठी चर्चा रंगली होती. दरम्यान आता नागा चैतन्यने आता शोभिता धुलिपालासोबत लग्नगाठ बांधली आहे. तर समंथा अजूनही सिंगल आहे. परंतु गेल्या काही दिवसापासून समंथा दिग्दर्शन राज निदिमोरुला डेट करत असल्याचं बोललं जातय.

