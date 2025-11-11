"हे नातं नक्की काय आहे?" समंथाचा दिग्दर्शकासोबतचा फोटो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल

अभिनेत्री समंथा प्रभू हिच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहे. नागा चैतन्य यांच्यापासून वेगळं झाल्यानंतर समंथा हिची मोठी चर्चा रंगली होती. दरम्यान आता नागा चैतन्यने आता शोभिता धुलिपालासोबत लग्नगाठ बांधली आहे. तर समंथा अजूनही सिंगल आहे. परंतु गेल्या काही दिवसापासून समंथा दिग्दर्शन राज निदिमोरुला डेट करत असल्याचं बोललं जातय. .दाक्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री समंथा प्रभू ही तिच्या वयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आली आहे. काही महिन्यांपासून समंथा आणि दिग्दर्शक राज निदिमोरु यांच्यातील जवळीक चर्चेत आहे. आता त्यात तीने शेअर केलेल्या नव्या फोटोंमुळे त्यांच्या नात्याबद्दलच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. तिने सोशल मीडियावर शेअर केलेले फोटो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..समंथाने अलीकडेच तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर काही फोटो शेअर केले आहेत. या फोटोंमध्ये ती तिच्या नव्याने लाँच केलेल्या परफ्युम ब्रँडच्या प्रमोशन करताना दिसत आहे, मात्र एका फोटोत ती दिग्दर्शक राजच्या मिठीत दिसत आहे. त्यामुळे ती त्याला डेट करत असल्याचं बोललं जातय. सध्या त्याचा एकमेकांना मिठी मारलेला फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .परंतु अद्यापही समंथाकडून त्यांच्या नात्याबद्दल अधिकृत घोषणा केली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परंतु सोशल मीडियावर पोस्टवरून ती दिग्दर्शक राजला डेट करत असल्यां बोललं जातय. त्याच्या नात्याबद्दल सोशल मीडियावर अनेक चर्चा रंगताना पहायला मिळताय. तिने शेअर केलेल्या फोटोवर सुद्धा नेटकऱ्यांच्या अनेक कमेंट्स आलेल्या आहेत. .अभय देओलचा 'तो' फोटो पाहिलात का? खरंच 'ती' अभय देओलची गर्लफ्रेंड? सनी देओलच्या इमोजीने चाहत्यांमध्ये चर्चा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.