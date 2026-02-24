Premier

'आतल्या आत घुसमटत...' नागा चैतन्यसोबतच्या घटस्फोटाबद्दल पहिल्यांच बोलली समांथा, म्हणाली...'माझा डिव्होर्स झाला, तेव्हा…'

SAMANTHA RUTH PRABHU OPENS UP ABOUT DIVORCE: अभिनेत्री समांथा प्रभू हिने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत नागा चैतन्यसोबतच्या घटस्फोटाबद्दल पहिल्यांदाच मनमोकळेपणाने भाष्य केलं. २०२१ मध्ये झालेल्या विभक्तीनंतर ती मानसिकदृष्ट्या पूर्णपणे खचली होती.
SAMANTHA OPENS UP ON DIVORCE WITH NAGA CHAITANYA: अभिनेत्री समांथा प्रभू हिने डिसेंबर 2025 रोजी दिग्दर्शक राज निदिमोरुशीसोबत दुसरं लग्न केलं. याआधी समांथाचं नागा चैतन्यसोबत लग्न झालं होतं. परंतु चार वर्षातच दोघे विभक्त झाले आणि २०२१ मध्ये त्यांनी घटस्फोट घेतला. या सगळ्या परिस्थितीत समांथाला मायोसिटीस या ऑटो-इम्युन आजाराचं निदान झालं. त्यामुळे ती पुर्णपणे खचून गेली होती.

