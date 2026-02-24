'आतल्या आत घुसमटत...' नागा चैतन्यसोबतच्या घटस्फोटाबद्दल पहिल्यांच बोलली समांथा, म्हणाली...'माझा डिव्होर्स झाला, तेव्हा…'

SAMANTHA OPENS UP ON DIVORCE WITH NAGA CHAITANYA: अभिनेत्री समांथा प्रभू हिने डिसेंबर 2025 रोजी दिग्दर्शक राज निदिमोरुशीसोबत दुसरं लग्न केलं. याआधी समांथाचं नागा चैतन्यसोबत लग्न झालं होतं. परंतु चार वर्षातच दोघे विभक्त झाले आणि २०२१ मध्ये त्यांनी घटस्फोट घेतला. या सगळ्या परिस्थितीत समांथाला मायोसिटीस या ऑटो-इम्युन आजाराचं निदान झालं. त्यामुळे ती पुर्णपणे खचून गेली होती. .दरम्यान अशातच आता समांथा एका मुलाखतीमध्ये पहिल्या लग्नाबद्दल आणि घटस्फोटाबद्दल मोकळेपणाने बोलली. तिच्या वाईट काळात राजने तिला कशी साथ दिली, याबद्दल तिने सांगितलं. तसंच दोघांचं नातं कसं जुळलं याबद्दल ही तिने मनमोकळेपणाने गप्पा मारल्यात. .नुकतीच समांथाने वोग मासिकाला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना ती म्हणाली, 'जेव्हा माझा घटस्फोट झाला, त्यावेळी मी स्वत:ला एकटं ठेवलं होतं. त्यावेळी मला इतका धक्का बसलेला की, मी कधी कोणावर विश्वास ठेवू शकेन असं मला वाटलं होतं. परंतु देवाचे मी आभार व्यक्त करते. मला आयुष्यात पुन्हा हिंमत मिळाली. त्या प्रेमाचा, मैत्रीचा मी स्वीकार केला. मी आज जी काही आहे, ती राज सारख्या व्यक्तीमुळे आहे. माझ्या जवळच्या लोकांना सुद्धा माझ्यातील सकारात्मक बदल दिसून येत आहेत.'.राज निदिमोरुबद्दल बोलताना समांथा म्हणाली, 'राज आणि मी तसे त्रास देणारे कपल आहोत. आम्ही प्रत्येक काम सोबत करतो. एकत्र फिरणं, एकत्र वर्कआऊट सगळं काही सोबत करतो आणि ते मला फार आवडतं. आता मला त्याला सोडून एक दिवस कुठ बाहेर जायलाही कसतरी वाटतं.' असं ती मुलाखतीत बोलताना म्हणाली..आपका क्या रेट है! प्रसिद्ध गायिकेला विचारला अश्लिल प्रश्न, तिने पायातली चप्पल काढली अन्.....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.