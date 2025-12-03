अभिनेत्री सामंथाने केलाय 'भूत शुद्धी विवाह'! काय आहे ही परंपरा, आणि कशी घडते पाच तत्वांची शुद्धी?

Samantha Ruth Prabhu’s Bhuta Shuddhi Wedding Explained: सामंथा रुथ प्रभू आणि दिग्दर्शक राज निदिमोरू यांच्या रिलेशनशिपच्या चर्चा बऱ्याच दिवसांपासून सुरू होत्या. शेवटी त्या चर्चांना खरं ठरवत, दोघांनी १ डिसेंबर रोजी लग्न करून चाहत्यांना सरप्राईज दिलं. कोयंबतूरमधील सद्गुरूंच्या ईशा योग केंद्रात अगदी साधेपणात, पण आध्यात्मिक वातावरणात हा विवाहसोहळा पार पडला. या खास क्षणी फक्त दोघांचे जवळचे कुटुंबीय आणि काही निवडक मित्रच उपस्थित होते.लिंगा भैरवी देवीसमोर ‘भूत शुद्धी विवाह’ करण्याचा त्यांचा निर्णय अनेकांसाठी आश्चर्याचा होता. कारण हा विधी नेमका कसा असतो, काय केलं जातं, आणि तो इतका खास का मानला जातो याबद्दल बऱ्याच जणांना माहित नाही..भूत शुद्धी विवाह म्हणजे काय?भूत शुद्धी विवाह हा योग परंपरेतील एक अत्यंत पवित्र आणि दुर्मिळ विधी मानला जातो. या विधीत लग्नाची सुरुवात होण्याआधी जोडप्याच्या शरीर, मन आणि ऊर्जेतल्या पाच महाभूतांची म्हणजेच पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू आणि आकाश यांची शुद्धी केली जाते, ज्यामुळे त्यांचे नातं अधिक मजबूत आणि सुसंगत बनतं..श्रीराम नेनेंनी कधीच पाहिला नव्हता माधुरी दीक्षितचा सिनेमा, लग्नाबद्दल सांगताना धकधक गर्ल म्हणाली...' त्याना फक्त अमिताभ...'.हा विधी फक्त भावनिक किंवा शारीरिक नात्यापुरता मर्यादित नसतो, तर जोडप्याचं घटकपातळीवर घट्ट नातं निर्माण व्हावं हा हेतू असतो. 'भूत शुद्धी विवाह' विधीमध्ये मंत्रांचे उच्चारण, पवित्र अग्नीला प्रदक्षिणा आणि इतर विशेष मंत्रांसह जोडप्याचा लग्नविधी पार पडला जातो. लिंगा भैरवी देवीच्या आशीर्वादाने, जोडप्याच्या वैवाहिक जीवनात समन्वय, समृद्धी, स्थैर्य आणि आध्यात्मिक संतुलन टिकून राहावं, हा या विधीमागचा मुख्य उद्देश आहे. हा खास विधी केवळ लिंगा भैरवी धामात किंवा निवडक ठिकाणीच पार पडतो..लिंगा भैरवी देवीलिंगा भैरवी देवी ही दैवी स्त्रीशक्तीचा अवतार आहे, जी सद्गुरूंनी ईशा योग केंद्रात प्राण प्रतिष्ठेद्वारे स्थापना केली आहे. सुमारे आठ फूट उंच असलेली ही दिव्य प्रतिमा जन्मापासून आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्यापर्यंत भाविकांना उर्जा, संरक्षण आणि दिशादर्शन देते. करुणा, समृद्धी आणि आरोग्याचा आशिर्वाद देणारी ही देवी सर्वसमावेशक मातृशक्तीचं प्रतिक आहे. लिंगा भैरवीची उपासना केल्याने आयुष्यात ऐश्वर्य, स्थैर्य आणि आध्यात्मिक उन्नतीचे मार्ग खुलतात, असे मानले जाते. .सामंथा आणि राज यांची ओळख कशी झाली?राज निदिमोरू एक प्रसिद्ध दाक्षिणात्य दिग्दर्शक आहे. 'शोर इन द सिटी', 'गो गोवा गॉन', 'अ जेन्टलमन' असे अनेक हिट सिनेमे राजने दिग्दर्शित केले आहेत. 'द फॅमिली मॅन २'या OTT Seriesचं सुद्धा दिग्दर्शन राजनेच केलं आहे. या सिरीजमध्ये सामंथाने महत्त्वाची भूमिका साकारली आहे. या शोच्या निमित्ताने सामंथा आणि राज यांची ओळख झाली. तेसच त्या दोघांनी सिटाडेल हनी बनी सिनेमासाठी देखील एकत्र काम केले होते. त्यानंतर काही महिने हे दोघे एकमेकांना डेट करत होते. आणि आता कोणताही गाजावाजा न करता 'भूत शुद्धी विवाह' विधीने दोघांनी लग्नगाठ बांधली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.