Premier

श्रीविद्या अन् सीमंतमच्या विधी! सामंथाला ओटीभरणीत चाळणीने अंघोळ का घातली? काय आहे परंपरा? Video

SAMANTHA RUTH PRABHU SEEMANTHAM CEREMONY TRADITION AND RITUALS:सामंथा रुथ प्रभूच्या पारंपरिक सीमंतम सोहळ्याची चर्चा सुरू आहे. श्रीविद्या परंपरा, चाळणीने पवित्र पाणी ओतण्याचा विधी आणि त्यामागील महत्त्व जाणून घ्या.
SAMANTHA PRABHU SEEMANTHAM CEREMONY

SAMANTHA PRABHU SEEMANTHAM CEREMONY

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

WHY WAS HOLY WATER POURED THROUGH A SIEVE ON SAMANTHA RUTH PRABHU: दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री सामंथा प्रभू लवकरच आई होणार आहे. दरम्यान अशातच सामंथाचा पारंपारिक पद्धतीनं 'सीमंतम' सोहळा पार पडला. या सोहळ्याचे फोटो, व्हिडिओ तिने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर शेअर केलेत. पारंपारिक अंदाज, विविध धार्मिक विधी आणि मंत्रोच्चारांनी या सोहळ्याची रंगत वाढलेलं पहायला मिळालं.

Loading content, please wait...
bollywood
actress
samantha
baby care
Tradition
marathi entertainment
Marathi News Esakal
www.esakal.com