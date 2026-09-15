श्रीविद्या अन् सीमंतमच्या विधी! सामंथाला ओटीभरणीत चाळणीने अंघोळ का घातली? काय आहे परंपरा? Video

WHY WAS HOLY WATER POURED THROUGH A SIEVE ON SAMANTHA RUTH PRABHU: दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री सामंथा प्रभू लवकरच आई होणार आहे. दरम्यान अशातच सामंथाचा पारंपारिक पद्धतीनं 'सीमंतम' सोहळा पार पडला. या सोहळ्याचे फोटो, व्हिडिओ तिने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर शेअर केलेत. पारंपारिक अंदाज, विविध धार्मिक विधी आणि मंत्रोच्चारांनी या सोहळ्याची रंगत वाढलेलं पहायला मिळालं. .सामंथाने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर फोटो शेअर करत सीमंतम श्रीविद्या परंपरेतील एका खास अनुभव शेअर केलाय. तिच्यासाठी अत्यंत भावुक आणि अर्थपूर्ण विधी ठरल्याची तिने सांगितलं. .सामंथाने शेअर केलेल्या फोटो-व्हिडीओमध्ये ती फुलांनी सजलेल्या मोकळ्या जागेत बसलेली दिसत आहे. तिने हलक्या ऑरेंज रंगाचा चूडीदार परिधान केला असून गळ्यात फुलांची माळ घातली आहे. पुजाऱ्यांच्या उपस्थितीत श्रीविद्या परंपरेनुसार विविध विधी पार पडले. व्हिडीओमध्ये सामंथाच्या डोक्यावर चाळणीद्वारे पवित्र पाणी ओतताना दिसत आहे. तर दुसऱ्या व्हिडीओमध्ये काही महिला तिच्या डोक्यावर आणि छातीवर हात ठेवून तिला आशीर्वाद देताना दिसतात. यावेळी समांथा या विधीत तल्लीन झाल्याचं पहायला मिळतय. .पुजारी श्रीविद्या उपासक असल्याने त्यांनी प्रत्येक विधीचा अर्थ सामंथाला समजावून सांगितला. त्यानंतर हा सोहळा किती विचारपूर्वक आणि अर्थपूर्ण पद्धतीने केला जातो, याची जाणीव झाल्याचे तिने सांगितले.पवित्र जल आणि मंत्रांच्या माध्यमातून होणाऱ्या या विधीत होणाऱ्या आईच्या सात चक्रांना पवित्र आणि ऊर्जावान करण्याचे प्रतीकात्मक महत्त्व असल्याचे तिने स्पष्ट केले..तसंच या विधीमध्ये सगळ्यात भारी गोष्ट म्हणजे होणाऱ्या आईला स्वत: देवी आणि एक पवित्र सर्जनकर्तीच्या रुपात सन्मान दिला जातो. अभिषेकानंतर होणाऱ्या आईला श्रीचक्र यंत्राच्या पवित्र केंद्रस्थानी बसवले जाते. श्रीचक्रातील नऊ आवरणे आध्यात्मिक प्रवासातील विविध टप्प्यांचे प्रतीक मानली जातात..‘शरीरसंबंधाला नकार दिला तर मालिकेतून काढतात’; अभिनेत्रीच्या वक्तव्याने खळबळ, ७० हजारांच्या भाड्याचंही केलं भाष्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.