'माझ्यावर होणाऱ्या टीकेवर...' समांथा प्रभूने सांगितला मानसिक आरोग्य जपण्याचा फॉर्म्युला

बॉलिवूडमध्ये अनेक प्रसिद्ध कलाकारांना त्यांच्या कौतूकासह टीका ही सहन करावी लागते. अनेक वेळा सोशल मीडियावर सेलिब्रिटींना ट्रोल केलं जातं. अशा वातावरणात स्वतःचा मानसिक समतोल कसा राखायचा, यावर दाक्षिणात्य अभिनेत्री समंथा रुथ प्रभूने अलीकडेच मोकळेपणाने भाष्य केले आहे. तिने ट्रोलिंग आणि ऑनलाइन नकारात्मकतेकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन मांडला. . एका चाहत्याच्या प्रश्नाला उत्तर देताना समांथा म्हणाली, "कौतुकाने किंवा टीकेनेही मी विचलित होत नाही. मात्र, नकारात्मकता माझ्या वैयक्तिक आयुष्यात शिरत असेल, तर मी खपवून घेणार नाही. जसं मी करून टाकते. हा स्वत:च्या मानसिक आरोग्यासाठी घेतलेला निर्णय आहे. त्यामुळे होणाऱ्या टीकेला कसं सामोरं जायचं मला चांगल माहिती.' .समंथा सध्या 'मा इंटी बंगारम' या आगामी चित्रपटाच्या तयारीत व्यस्त असून, हा चित्रपट १५ मे रोजी तिचा सिनेमा प्रदर्शित होणार आहे. डिजिटल जगतातील गोंधळात स्वतःच्या मर्यादा आखणे आणि मानसिक शांतता जपणे किती आवश्यक आहे, हे समंथाच्या भूमिकेतून पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना पहायला मिळणार आहे. .दरम्यान समांथाबद्दल बोलायचं झालं तर डिसेंबरमध्ये दिग्दर्शक राजसोबत लग्नगाठ बांधली. तिचा पहिलं लग्न नागा चैतन्यसोबत झालं होतं. परंतु 2021 मध्ये दोघे विभक्त झाले. त्यानंतर समांथाला एका आजाराने ग्रासलं होतं. परंतु राजने तिला कसं बाहेर काढलं आणि एक सपोर्ट कसा दिला? तिने त्याबद्दलही मुलाखतीत भावना व्यक्त केल्यात. .Premium|Social Media: सोशल मीडियाच्या व्यसनाधीन अल्गोरिदमविरुद्ध कॅलिफोर्नियातील खटला, मुलांच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्न.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.