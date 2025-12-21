समर-स्वानंदीच्या गाडीचा अपघात? वीण दोघातली ही तुटेना मालिकेत नक्की काय घडलं? चाहते म्हणाले...

Car Accident Twist in Veen Doghatli Hi Tutena Shocks Fans: अभिनेत्री तेजश्री प्रधान आणि सुबोध भावे यांची झी मराठीवरील 'वीण दोघातली ही तुटेना' ही मालिका सध्या चर्चेत आहे. मालिकेतील समर-स्वानंदीची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतेय. मालिकेतील येणारे ट्वीस्ट प्रेक्षकांचं मनोरंजन करताना पहायला मिळताय. समर-स्वानंदीचे गोडं भांडणं सुद्धा प्रेक्षकांना हवेहवेसे असतात. अशातच आता अधिराच्या हट्टामुळे समर आणि स्वानंदी हनिमून ट्रीपसाठी तयार होतात..रोहन आणि अधिरा हे वेगळ्या गाडीतून निघतात, तर समर आणि स्वानंदी एक वेगळ्या गाडीतून प्रवास करत असतात. या प्रवासावेळी समर आणि स्वानंदीमध्ये नेहमीप्रमाणं भांडणं सुरु असतात. दरम्यान झी मराठीने सोशल मीडियावर एक प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोमध्ये हनीमूनदरम्यान काही घटनांमुळे समर स्वानंदीला अपघाताचा सामना करावा लागू शकतो. असं दाखवण्यात आलय. .प्रोमोमध्ये समर स्वानंदी प्रवास करत असताना स्वानंदी समरला म्हणते की, 'तो ट्रकवाला आपल्या मागे का येतोय?' त्यावर समर तिला म्हणतो की, 'तो आपला नातेवाईक आहे का? आपण कुठे चाललो हे पहायला?' यानंतर एका ब्रीजवरुन गाडी जात असताना स्वानंदीला मळमळायला लागतं. त्यामुळे ती समरला गाडी थांबवायला सांगते. त्याचवेळी मागून येणारा ट्रक गाडीला जोरात धडक देतो. या अपघातात गाडी थेट ब्रीजवरुन खाली पडते. .झी मराठीने हा प्रोमो शेअर करत 'समर स्वानंदीच्या प्रेम प्रवासात मृत्यूचं सावट येणार का?' असं कॅप्शन दिलय. मालिकेच्या या प्रोमोमध्ये सोशल मीडियावर अनेकांनी 'हे असलं दाखवणं बंद करा' अशा कमेंट्स केल्यात. तर अनेकांनी 'हा फक्त मालिकेचा एक भाग असून ते दोघे सुखरूप असतील' असा विश्वास दाखवला आहे. प्रोमो पाहून चाहत्यांना पुढील भागाची उत्सुकता लागली आहे. .'मी जिवंत आहे, माझं डोकं दारावर...' अपघातानंतर नोरा फतेहीची पहिली प्रतिक्रिया, आता कशी आहे तब्येत?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.