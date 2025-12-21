Premier

समर-स्वानंदीच्या गाडीचा अपघात? वीण दोघातली ही तुटेना मालिकेत नक्की काय घडलं? चाहते म्हणाले...

VEEN DOGHATLI HI TUTENA TAKES A DANGEROUS TURN: झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका ‘वीण दोघातली ही तुटेना’ सध्या एका धक्कादायक वळणामुळे चर्चेत आहे. समर आणि स्वानंदीच्या हनिमून ट्रिपदरम्यान त्यांच्या गाडीला अपघात होण्याची शक्यता दाखवणारा प्रोमो झी मराठीने शेअर केला आहे.
Car Accident Twist in Veen Doghatli Hi Tutena Shocks Fans: अभिनेत्री तेजश्री प्रधान आणि सुबोध भावे यांची झी मराठीवरील 'वीण दोघातली ही तुटेना' ही मालिका सध्या चर्चेत आहे. मालिकेतील समर-स्वानंदीची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडतेय. मालिकेतील येणारे ट्वीस्ट प्रेक्षकांचं मनोरंजन करताना पहायला मिळताय. समर-स्वानंदीचे गोडं भांडणं सुद्धा प्रेक्षकांना हवेहवेसे असतात. अशातच आता अधिराच्या हट्टामुळे समर आणि स्वानंदी हनिमून ट्रीपसाठी तयार होतात.

