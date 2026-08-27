‘बिस्किट लूं क्या?’ समय रैनाचं बोलणं ऐकून CM फडणवीसही हसू लागले, महाराष्ट्र सायबरचं कौतुक करत समय म्हणाला...

Samay Raina Viral video: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत कॉमेडियन समय रैना एकाच मंचावर पहायला मिळाले. महाराष्ट्र सायबरच्या कार्यक्रमात समय रैनानं सायबर हेल्पलाइनचा उल्लेख करत महाराष्ट्र सायबरचं कौतूक केलय. यावेळी त्याच्या विनोदी वक्तव्यामुळे मंचावरील सगळे हसू लागले. .समय रैनानं सांगितलं की, 'महाराष्ट्र सायबर आणि त्याचं नातं फार जुनं आहे. त्यानं त्यांचा नंबर सेव्ह करुन ठेवला आहे. कारण त्याला फोन करावा लागत नाहीतर त्या नंबरवरून त्याला फोन येतात. महाराष्ट्र सायबरच्या सक्रियतेचं कौतूक करत समय म्हणाला की, तुम्ही अमेरिका किंवा भारतात, महाराष्ट्रात कुठेही असला तरी ते तुम्हाला पकडेल ही खूप चांगली गोष्ट आहे. .यावेळी समयने त्याच्या विनोदी शैली जुना अनुभव सुद्धा सांगितला तो म्हणाला की, 'पहिल्यांदाच असं झालं आहे की सायबर सेलचा अधिकारी एका कॉमेडियनच्या घरी गेला आणि त्याला सकाळी घरातून घेऊन आला.' त्याचं हे बोलणं ऐकून फडणवीसांना सुद्धा हसू अनावर झालं. .यावेळी फडणवीसांच्या हस्ते समयचा सन्मान करण्यात आला. तेव्हा त्याने त्याच्या हटके अंदाजात ‘बिस्किट लूं क्या?’ असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांसमोरील बिस्किटं घेतली. त्याचं हे वागणं पाहून सगळेच हसू लागले. सध्या त्याचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियवार व्हायरल होतोय. .सायली दिसणार नव्या रुपात, ठरलं तर मग मालिकेत मोठा ट्विस्ट! अर्जुनला जिवंत पाहून प्रेक्षक म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.