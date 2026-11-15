समय रैनाच्या विनोदावरून नवा वाद! मुस्लिम समुदायाचा उल्लेख करताच मौलाना संतापले, हुमा कुरेशीचं काय कनेक्शन?

SAMAY RAINA'S COUSIN-PARTNER JOKE SPARKS CONTROVERSY, MAULANA REACTS: नेटफ्लिक्सवर नुकताच 'इंडियाज गॉट लेटेंट'सीझन २ चा एक एपिसोड प्रदर्शित झाला. या एपिसोडमध्ये कॉमेडियन समय रैनानं केलेला एक विनोद वादाचं कारण ठरलाय. एका महिला स्पर्धकाशी संवाद साधताना समयने तिच्या चुलत भावाची तुलना थेट पतीशी केली. त्याच्या या वक्तव्यावरून मुस्लिम समुदायाबद्दल रुढीवादी धारणांना प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप त्याच्यावर केला जातोय. विशेष म्हणजे, या चर्चेत अभिनेत्री हुमा कुरेशीचाही संदर्भ आला आहे..शुक्रवारी नेटफ्लिक्सवर 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीझन २ चा एक एपिसोड प्रदर्शित झालाय. यामध्ये सलमा दिवानी ओळखल्या जाणाऱ्या स्पर्धकाशी समय रैना संवाद साधत होता. परंतु त्या स्पर्धकाचं खरं नाव भाग्यश्री तारके असं होतं. ती कोणासोबत मुंबईत आली असं तिला विचारलं तर तिने चुलत भाऊ असल्याचं सांगितलं. यावेळी पॅनेलमध्ये उपस्थित असलेल्या हुमा कुरेशीने 'कोणता कजिन?' असा प्रश्न विचारला. त्यावर समयने 'पती असतील' असं उत्तर दिलं. त्याच्या याच टिप्पणीमुळे सोशल मीडियावर वादाला सुरुवात झाली. अनेकांनी या विनोदावर नाराजी व्यक्त करत समयवर टीका केली..समयच्या या विनोदावर 'ऑल इंडिया सुन्नी जमियत उलेमा'चे सचिव मौलाना खलील रहमान नूरी यांनीही आक्षेप घेतला आहे. IANS शी बोलताना त्यांनी समयची टिप्पणी नैतिकदृष्ट्या चुकीची असल्याचं म्हटलं..ते म्हणाले, "मला वाटत नाही की अशा प्रकारची टिप्पणी योग्य आहे. तिने कोणासोबत यायचं आणि कोणासोबत नाही, हा तिचा वैयक्तिक विषय आहे. ती पतीसोबत आली आहे की अन्य कोणासोबत, यावर अशा प्रकारे बोलणं योग्य नाही.".Zapatlela Untold Story : 'तात्या विंचू' लंडनला कसा पोहोचला? सुपरहिट मराठी सिनेमाचं आणि शरद पवारांचं 'ते' खास कनेक्शन आलं समोर!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.