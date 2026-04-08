'आता एवढंच राहिलं होतं!' कॉमेडियन समय रैनानं उडवडी बिग बी अमिताभ बच्चन यांची खिल्ली, म्हणाला...'पोलिओच्या जाहिराती केल्या पण...'

SAMAY RAINA CONTROVERSY: इंडियाज गॉट लेटेंट या शोमध्ये पालकांवर केलेल्या एका वक्तव्यामुळे कॉमेडियन समय रैना वादात सापडला होता. तो वाद इतका वाढला की, युट्यूबवरुन त्याचे सगळे व्हिडिओ काढण्यात आले. दरम्यान आता समय रैना स्टिल अलाइव्ह या शोमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. आता या सेगमेंटमध्ये तो कॉमेडी करताना पहायला मिळतोय. दरम्यान एका एपिसोडमध्ये समय रैनानं चक्क अमिताभ बच्चन यांना रोस्ट केलय. त्याच्या वक्तव्यामुळे नेटकरी चांगलेच संतापले आहेत. .कार्यक्रमात बोलताना समर रैना म्हणाला की, 'केबीसी'च्या शोमध्ये मी अमिताभ बच्चन यांना खोटो बोललो होतो की, माझी आजी तुमची खूप मोठी चाहती आहे. माझ्या आजीचं निधन होऊन ७ वर्ष झाली आहेत. मी त्या खेळासाठी आजीचा उल्लेख केला होता. त्या हॉटसीटवर बसल्यावर माझ्या मनात वेगवेगळे विचार येत होते. परंतु मी शांत राहिलो. मला त्यावेळी अमिताभ बच्चन यांच्यासमोर विनोद करायचा होता. पंरतु मी स्वत:ला सावरलं. मी त्यांना म्हटलो असतो की, 'सर तुम्ही पोलिओच्या एवढ्या जाहिराती करतात परंतु तुम्ही तुमच्या मुलाला पायावर उभं नाही करु शकला.'.पुढे बोलताना तो म्हणाला की, 'अमिताभ सरांनी मला पाहिलं असेल, कारण ते ट्वीटर खुप वापरतात. मी त्यांना खूप आवडलो होतो. परंतु जेव्हा त्यांनी मला बातम्यामध्ये पाहिलं असेल तेव्हा त्यांनी सर्वांना बोलावलं असेल आणि म्हटलं असेल... 'अभिषेक हे बघ... हा किती चांगला मुलगा आहे, रेखा.. जया इकडे ये, ऐश्वर्या इथे ये मग टीव्ही सुरु केला असेल आणि कटेंट वाचून त्यांची अवस्था सूर्यवंशम सारखी झाली असेल.' असं तो म्हणाला..परंतु त्यांच्या या वक्तव्यानंतर नेटकऱ्यांनी त्याला ट्रोल केलय. अनेकांनी कमेंट्स करत म्हटलं की, 'हा कधीच सुधरत नसतो, असं वाटतय याला पुन्हा जेलमध्ये जायचंय' तर अनेकांनी कमेंट करत म्हटलं की, 'प्रसिद्धीसाठी हा ऑनस्क्रीन आईवडिलांवर शिव्या देतो. लाज कशी वाटत नाही.' अशा कमेंट्स येताना पहायला मिळताय.