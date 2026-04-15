खऱ्या आयुष्यातही सगळ्यांशी तुसडेपणाने वागतो समीर परांजपे; बायकोचा खुलासा, म्हणाली, 'आताची भूमिका सेम टू सेम'

'थोडं तुझं थोडं माझं' या मालिकेतून प्रेक्षकांची मनं जिंकणारा लोकप्रिय अभिनेता समीर परांजपे नुकताच नव्या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. त्याची 'सुंदरा मनामध्ये भरली' ही मालिकादेखील गाजली. आता तो झी मराठीवरील 'मोहिनी' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. यात तो नकारात्मक असा दाखवण्यात आलाय. मालिकेत तो खडूस आणि रागीट दाखवण्यात आलाय. आता त्याच्या या नव्या भूमिकेबद्दल त्याची पत्नी आणि आई नेमकं काय म्हणतात हे त्याने सांगितलंय. .समीरने नुकतीच कलाकृती मीडियाला मुलाखत दिली. यात त्याला त्याच्या नव्या भूमिकेबद्दलची त्याच्या घरच्यांची प्रतिक्रिया विचारण्यात आली. याबद्दल बोलताना तो म्हणाला, 'माझी मुलगी आता सहा वर्षांची झाली आहे. त्यामुळे तिला पहिला एपिसोड दाखवलाच नाही. कारण- ती जे प्रश्न विचारेल, त्या प्रश्नांची उत्तरं माझ्याकडे नाहीत. ती बाकी कोणाला प्रश्न विचारणार नाही, मलाच विचारणार आणि त्यामुळे तिला तो एपिसोड दाखवलाच नाही.' .पत्नीची प्रतिक्रिया सांगताना समीर म्हणाला, 'बायकोला हा लूक आवडला आहे. भूमिका पाहिल्यानंतर तिचं म्हणणं असं आहे की, खूप सहज करतोस. लोकांना वाटतं की, तू सरळ, साधा आहेस; पण मालिकेत जे तू दुसऱ्याशी तुसडेपणा वगैरे वागतोस, तसाच तू घरीही वागतोस. तेच तू आता पडद्यावर करतोयस. तू अगदी योग्य करत आहेस. ते मला काही नवीन नाही.' खऱ्या आयुष्यातही समीर असाच तुसड्यासारखा वागतो असं त्याची पत्नी म्हणालीये..आईची प्रतिक्रिया आई-वडिलांच्या प्रतिक्रियेबद्दल तो म्हणाला, "माझे जे काही आतापर्यंत प्रोजेक्ट्स होते, त्यामध्ये मला ज्या भूमिका मिळाल्या. त्यामध्ये मला नोकरीच नव्हती. तर माझ्या आईचं हे वेगळंच दु:ख होतं. मी माझ्या खऱ्या आयुष्यात इंजिनियरिंग केलं; पण जॉब केला नाही. थेट अभिनय क्षेत्रात आलो. त्यामुळे तिला वाटत असायचं की, तुला काम का नसतं? काहीही काम न करणारा, असाच का असतोस दर वेळी? त्यामुळे या मालिकेतील भूमिका पाहिल्यानंतर तिला आनंद झाला. तिला असं वाटलं की, याच्याकडे काम आहे. आता ती खूश आहे.'