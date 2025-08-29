सोनू सूदने केला स्टार प्लसच्या नवीन शो 'संपूर्णा'चा ट्रेलर लॉन्च

स्टार प्लस लवकरच ‘संपूर्णा’ हा नवा सामाजिक व भावनिक फिक्शन ड्रामा शो घेऊन येत आहे.या शोचा ट्रेलर लोकप्रिय अभिनेता सोनू सूद यांच्या हस्ते लाँच करण्यात आला.सोनू सूदने गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने महिलांच्या संघर्षांविषयी बोलून त्यांच्यासाठी प्रार्थना व्यक्त केली..Entertainment News : टीव्ही जगतात सामाजिक आणि भावनिक कथांसाठी ओळखला जाणारा स्टार प्लस आता आणखी एक प्रभावशाली फिक्शन ड्रामा शो ‘संपूर्णा’ घेऊन येत आहे. या शोची खासियत म्हणजे याचा ट्रेलर कोणताही सामान्य व्यक्ती नव्हे, तर लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेता सोनू सूद लाँच करणार आहेत..सोनू सूदने आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवर पोस्ट करत लिहिले, “गणेश चतुर्थीच्या रंगात आणि आनंदात हरवून जाणं सोपं आहे, पण आपल्या आजूबाजूला अनेक महिला आहेत ज्या दररोज अशा लढाया लढत आहेत, ज्या त्यांना कधीच लढायच्या नव्हत्या. हा ट्रेलर पाहून मी हेलावून गेलो, कारण ही केवळ एक कथा नाही... तर आपल्या समाजाचं प्रतिबिंब आहे. यंदा जर मी बाप्पाकडे एकच प्रार्थना करायची असेल, तर ती अशी की, त्यांनी प्रत्येक स्त्रीच्या आयुष्यातील विघ्न दूर करावीत.”.यासोबतच त्यांनी हे देखील सांगितलं की, #Sampoorna हा एक शक्तिशाली नवीन शो आहे, जो StarPlusवर प्रसारित होणार आहे. ही कथा पाहणं, अनुभवणं आणि समजून घेणं अत्यंत आवश्यक आहे. हा शो ८ सप्टेंबरपासून दररोज संध्याकाळी ७:३० वाजता प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे..सोनू सूद हा असा अभिनेता आहे, जो नेहमीच अशा कहाण्यांचा भाग व्हायला प्राधान्य देतो, ज्या केवळ मनोरंजन करत नाहीत, तर समाज आणि माणुसकीशी संबंधित प्रश्नांवर प्रकाश टाकतात. सामान्य माणसाच्या दैनंदिन संघर्षांशी जोडलेलं त्याचं नातं, त्याला ‘संपूर्णा’सारख्या अर्थपूर्ण शोच्या ट्रेलरचे परफेक्ट लॉन्चर बनवतो..या शोच्या ट्रेलरमध्ये मिट्टी नावाच्या एका महिलेची कथा उलगडली जाते. सात वर्षांपासून आपलं वैवाहिक जीवन सांभाळणारी, आणि चार वर्षांच्या मुलाची आई असलेली मिट्टी — तिचं आयुष्य बाहेरून परिपूर्ण वाटतं. पण आयुष्य नेहमी तसंच नसतं. एका क्षणात तिचं जग बदलून जातं, जेव्हा तिला समजतं की तिचा नवरा डॉ. आकाश याला एका गंभीर प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. आकाश स्वतःला निर्दोष सांगतो आणि या संपूर्ण प्रकरणात त्याला अडकवलं गेलं आहे, असं त्याचं म्हणणं आहे..शोची सुरुवात नयना नावाच्या एका स्वतंत्र, बेधडक मुलीपासून होते, जी प्रेमाच्या शोधात असते. तिच्या आयुष्यात घडणाऱ्या घटनांमुळे कथेमध्ये नाट्यमय वळणं येतात. असा प्रश्न उपस्थित होतो की, एक प्रतिष्ठित डॉक्टरवर ती इतका गंभीर आरोप का करेल? आणि त्यामागे कोणती गूढ सत्यं दडलेली आहेत?.सोनू सूद सारख्या संवेदनशील अभिनेत्याचा या ट्रेलर लॉन्चमध्ये सहभाग असणे, ही या शोच्या सशक्ततेची जाणीव करून देतं. महिलांच्या अनुभवांशी संबंधित आणि समाजाला आरसा दाखवणाऱ्या कहाण्यांना प्राधान्य देणाऱ्या सोनू सूदचा पाठिंबा ‘संपूर्णा’ या शोच्या संदेशाला अधिक ताकद देतो..‘संपूर्णा’ हा केवळ एक टीव्ही शो नाही, तर अनेक स्त्रियांच्या वास्तवातील संघर्षांची झलक आहे — अशा संघर्षांची, जे अनेकदा बंद दरवाज्यांआड लपलेले असतात. पाहा नवा शो ‘संपूर्णा’, ८ सप्टेंबरपासून, दररोज संध्याकाळी ७:३० वाजता, फक्त स्टार प्लसवर..FAQs :Q1. ‘संपूर्णा’ हा शो कोणत्या चॅनेलवर प्रसारित होणार आहे?👉 स्टार प्लसवर.Q2. शोचा ट्रेलर कोणी लाँच केला?👉 अभिनेता सोनू सूद यांनी.Q3. सोनू सूदने ट्रेलरबाबत काय प्रतिक्रिया दिली?👉 त्यांनी सांगितले की हा केवळ एक शो नसून समाजाचं प्रतिबिंब आहे.Q4. ‘संपूर्णा’ शोमध्ये कोणत्या विषयांवर भर असेल?👉 महिलांच्या संघर्षांवर व सामाजिक वास्तवांवर.Q5. शोची खासियत काय मानली जाते?👉 भावनिक व सामाजिक दृष्टिकोनातून महिलांचे आयुष्य आणि त्यांची लढाई दाखवणारी कथा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.