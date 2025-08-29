Premier

सोनू सूदने केला स्टार प्लसच्या नवीन शो 'संपूर्णा'चा ट्रेलर लॉन्च

Sampoorna Star Plus New Serial : स्टार प्लसवर संपूर्णा ही नवीन मालिका सुरु होतेय. या मालिकेचा ट्रेलर सोनू सूदने रिलीज केला. जाणून घेऊया या नव्या मालिकेविषयी.
Summary

  1. स्टार प्लस लवकरच ‘संपूर्णा’ हा नवा सामाजिक व भावनिक फिक्शन ड्रामा शो घेऊन येत आहे.

  2. या शोचा ट्रेलर लोकप्रिय अभिनेता सोनू सूद यांच्या हस्ते लाँच करण्यात आला.

  3. सोनू सूदने गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने महिलांच्या संघर्षांविषयी बोलून त्यांच्यासाठी प्रार्थना व्यक्त केली.

