शरू खांद्यावर डोकं ठेवणार, तिच्या स्पर्शाने जय मोहरणार; दोघांची वाढती जवळीक पाहून प्रेक्षक खुश, सनई चौघडेचा नवा प्रोमो व्हायरल

छोट्या पडद्यावरील मालिकांमध्ये नवनवीन वळण येत आहे. वेळ पडल्यास टीआरपीसाठी वाहिन्या आपल्या मालिकेच्या कथानकात बदल करतात. तर कधीकधी कथेमध्ये मोठा ट्विस्ट आणतात. असाच ट्विस्ट लोकप्रिय मालिका 'सनई चौघडे' मध्ये आलाय. मालिकेतील जय आणि शरू यांची जोडी प्रेक्षकांची आवडती आहेच. मात्र आता या मालिकेच्या नव्या प्रोमोने प्रेक्षकांना भुरळ घातलीय. सोशल मीडियावर तर या प्रोमोवर चाहते लाइक आणि कमेंटचा वर्षाव करत आहेत. असं काय आहे या प्रोमोमध्ये?.मालिकेमध्ये सध्या जयच्या आईने घातलेल्या अटीमुळे जयचा भाऊ आणि शरूची बहीण यांचं लग्न अडकलं आहे. जो पर्यंत जय लग्न करत नाही तो पर्यंत त्यांचंही लग्न होणार नाही असं तेजस्विनीने सांगितलंय. मात्र आईच्या या अटीला शह देण्यासाठी जय आणि शरू वेगळा प्लॅन बनवतात आणि जयची खोटी गर्लफ्रेंड आणून उभी करतात. तिच्यासोबतचा फोटो काढून मी प्रेमात पडलोय असं जय फॅमिली ग्रुपवर टाकतो. ही खोटी गर्लफ्रेंड रावी आहे. मात्र जय खरंच शरूच्या प्रेमात पडलाय. याची जाणीव तिला मात्र नाहीये. अशातच आता त्यांच्यातला एक रोमँटिक सीन प्रोमोमध्ये शेअर करण्यात आलाय. .झी मराठीने नुकताच एक प्रोमो शेअर केलाय ज्यात जय आणि शरू रात्रीचे एकत्र भेटतात. त्यांना जय प्रेमात आहे दाखवून देण्यासाठी खोटा फोटो हवा असतो. त्यासाठी ते एका ठिकाणी येतात. इथे आल्यावर शरू म्हणते, 'कुठे जायचं हे ठाऊक नसलं ना तर आपण आपोआप एका योग्य ठिकाणी येऊन पोहोचतो. कधी कधी न ठरवता एखादी व्यक्ती आपल्या आयुष्यात येते आणि स्पेशल होते ना अगदी तसंच.' त्यानंतर ती जयच्या छातीवर डोकं टेकवते आणि त्याला फोटो काढायला सांगते. जयदेखील मागून त्यांचा फोटो काढतो. हा सगळं प्लॅन शरूचा असतो. मात्र जय त्यामुळे आणखीनच प्रेमात पडत जातो. .या प्रोमोवर चाहत्यांनी लाइक आणि कमेंटचा पाऊस पाडलाय. 'काश त्या रावीच्या ऐवजी ही शरूच जय ची खोटीवाली गर्लफ्रेंड असती तर अजून मज्जा आली असती', 'रावी राहिली बाजूला शरूच गर्लफ्रेंडसारखी वागतेय.', 'किती भारी आहे प्रोमो' अशा अनेक कमेंट करत प्रेक्षकांनी त्यांचं कौतुक केलंय. या प्रोमोला तासाभरात ५ लाखांहून अधिक लोकांनी पाहिलं आहे. आता मालिकेत पुढे काय घडणार हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. .पहिलीच मालिका हिट पण नंतर कुठे गायब झाली 'येऊ कशी तशी मी नांदायला'ची स्वीटू? करिअरच्या टॉपवर असतानाच घेतलेला मोठा निर्णय .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.