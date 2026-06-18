'सनई चौघडे' मालिकेतून एक-दोन नव्हे तीन कलाकारांची एक्झिट; दिसणार नवी अभिनेत्री, शेअर केली भावुक पोस्ट

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'सनई चौघडे'ने काही महिन्यातच प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली. मार्च महिन्यात ही मालिका झी मराठीवर प्रेक्षकांच्या भेटीला आली. या मालिकेतील कलाकारांनी प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. राज हंचनाळे आणि अभिनेत्री चिन्मयी साळवी यांच्या मुख्य भूमिका असलेल्या या मालिकेचा टीआरपी देखील चांगला आहे. मात्र नुकतीच या मालिकेतून तीन कलाकारांनी एक्झिट घेतलीये. कोणते आहेत ते कलाकार? .'सनई चौघडे' या मालिकेतून अभिनेत्री सुमेधा दातार यांनी एक्झिट घेतलीये. सुमेधा या मालिकेत शर्वरीच्या मावशीच्या म्हणजेच उमाच्या भूमिकेत झळकत होत्या. आता त्यांच्याजागी दुसऱ्या अभिनेत्रीची एंट्री झालीये. तर या मालिकेतील बांदेकर आणि त्याची पत्नी अर्चना या दोन्ही पात्रांनी प्रेक्षकांचा निरोप घेतलाय. गौतमचं सत्य उघड झाल्याने आसावरीचं लग्न मोडतं. त्यामुळे गौतम-अर्चना या दोन्ही पात्रांनी मालिकेचा निरोप घेतला आहे. ही भूमिका कुणाल धुमाळ आणि अभिनेत्री हर्षदा बोरगे हे कलाकार साकारत होते. आता हे दोघेही मालिकेत दिसणार नाहीयेत. .आता या मालिकेचा निरोप घेताना गौतम बांदेकरची भूमिका साकारणाऱ्या कुणालने पोस्ट शेअर करत लिहिलं, 'या आमच्या सेटवरच्या सगळ्या अप्रतिम लोकांबद्दल मी आणखी काय सांगू? हा अनुभव खरंच खूप छान होता. गौतम बांदेकरच्या भूमिकेचा शेवट झालाय, लग्नाच्या सीक्वेन्समध्ये माझ्या भूमिकेचा शेवटचा भाग होता. त्यामुळे हा क्षण, हा दिवस माझ्यासाठी खूप भावुक करणारा आहे. मी आजवर काम केलेल्या सर्वोत्तम सेटपैकी हा एक ‘सनई चौघडे’चा सेट आहे, यात काहीच शंका नाही! सकारात्मक वातावरण, छान माणसं आणि सर्वत्र असलेली सकारात्मक उर्जा…हे सगळं मी आयुष्यभर जपून ठेवेन. माझ्यावर विश्वास ठेवून या भूमिकेसाठी माझी निवड केल्याबद्दल निर्माते, दिग्दर्शक राजू सावंत सरांचे मनापासून आभार! मला संधी दिल्याबद्दल सर्वांचे आणि झी मराठीचे आभार.'.'लगान' फेम मराठी अभिनेत्रीने वयाच्या ६०व्या वर्षी फेसबुक फ्रेंडसोबत बांधली लग्नगाठ; म्हणते- फक्त ७५ दिवसात... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.