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'सनई चौघडे' मालिकेतून एक-दोन नव्हे तीन कलाकारांची एक्झिट; दिसणार नवी अभिनेत्री, शेअर केली भावुक पोस्ट

ZEE MARATHI SERIAL ACTROS EXIT:झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका 'सनई चौघडे' मधून ३ कलाकारांनी निरोप घेतलाय. कोणते आहेत ते कलाकार?
sanai chaughade

sanai chaughade

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'सनई चौघडे'ने काही महिन्यातच प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली. मार्च महिन्यात ही मालिका झी मराठीवर प्रेक्षकांच्या भेटीला आली. या मालिकेतील कलाकारांनी प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. राज हंचनाळे आणि अभिनेत्री चिन्मयी साळवी यांच्या मुख्य भूमिका असलेल्या या मालिकेचा टीआरपी देखील चांगला आहे. मात्र नुकतीच या मालिकेतून तीन कलाकारांनी एक्झिट घेतलीये. कोणते आहेत ते कलाकार?

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