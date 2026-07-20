MEGHANA ERANDE SHARES EMOTIONAL EXPERIENCE FROM TIMEPASS: झी मराठीवरील सनई चौघडे या मालिकेत मेघना एरंडे प्रमिलाची भूमिका साकारत आहेत. त्याच्या साध्या स्वभावाचं प्रेक्षकांना भारी आकर्षण आहे. याआधीही अनेक मालिकांमध्ये मेघनानं विविध भूमिका साकारत प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलंय. व्हॉईट ओव्हर आणि डबिंग या क्षेत्रात तिची विशेष ओळख आहे. दरम्यान अशातच मेघना एरंडने एका मुलाखतीत केतकी माटेगावकर कानशिलात मारलेल्या किस्सा सांगितला..मेघना एरंडेनं राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. तिथं बोलताना एका सीनमध्ये केतकी माटेगावकरला कानाखाली मारल्याची आठवण सांगितली. ती म्हणाली, 'टाईमपास सिनेमात एका सीनमध्ये मी प्राजूला थोबाडीत मारते. त्या सीनंतर अर्धा तास मीच रडत होते. मला तिला मारल्याचं इतकं वाईट वाटत होतं की, पण तो सीन करण भाग होतं. केतकी मला म्हणत होती की, ताई ठीक आहे. मला काही वाटत नाहीय. दोन टेक झाले तरी चालतील. परंतु एका टेकमध्ये त्या सीनचं शूटिंग झालं.'.यावेळी तिने आईची भूमिका करताना विचार केलेला का? असं विचारण्यात आलं. त्यावर ती म्हणाली की, 'मला तेरा वर्षाची मुलगी आहे. टाईमपास सिनेमात केतकी माझी मुलगी आहे हे मला माहित होतं. परंतु शूटिंगच्या दिवशी भूषण समोर आला. त्यावेळी इतका मोठा मुलगा मनात विचार होता नव्हता. तेव्हा मी भूषणला सेटवर सांगितलं की, माझ्या मैत्रिणींना सांगते की, तू वैभव मांगलेच्या पहिल्या बायकोचा मुलगा आहेस. माझं बोलणं ऐकून तो खूप हसला होता.'.'माझी मुलगी झाल्यानंतरचा माझा पहिला सिनेमा टाईमपास होता. तसंच मला रवी दादा आणि झीसोबत काम करायचं होतं. वैभव मांगलेचं काम सर्वांच्या लक्षात राहण्यासारखं होतं, परंतु माझी भूमिकाही छान होती' असं ती मुलाखतीत बोलताना म्हणाली. .शबाना आझमी पोहचल्या जंतर-मंतरवर, CJP आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा, म्हणाल्या...'मी पंतप्रधानांना पत्र...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.