Bollywood New Movie : मन्नू क्या करेगा ? हा रोमँटिक सिनेमा लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. जाणून घेऊया या नवीन सिनेमाविषयी.
‘मन्नू क्या करेगा?’मधून रोमांसच्या पलीकडची कथा उलगडणार
Santosh Bhingarde
Bollywood News : क्युरियस आयज सिनेमाच्या बॅनरखाली निर्मित होणारा बहुप्रतिक्षित चित्रपट ‘मन्नू क्या करेगा?’ १२ सप्टेंबर २०२५ रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटातील संगीत आधीच लोकप्रिय ठरले असून ‘हमनवा’, ‘तेरी यादें’ आणि ‘सैयाँ’ ही गाणी चर्चेत आहेत. चित्रपटाच्या चित्रीकरणावेळी देहरादूनच्या सुंदर लोकेशन्सवरून मिळालेल्या अनुभवांबद्दल कलाकारांनी आपली भावना व्यक्त केली.

