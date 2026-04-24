'खाली काही लपवलं आहे का? म्हणत चुकीचा स्पर्श' अभिनेत्रीने सांगितला तुरुंगातील धक्कादायक अनुभव, म्हणाली...'ज्यांचे ब्रेस्ट मोठे त्यांना...'

SANDIPA WORK SPEAKS OUT ABOUT HARASSMENT: बॉलिवूड अभिनेत्री आणि सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर संदिपा वर्क हिला सहा कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंगप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. तिला चार महिने तिहार तुरुंगात ठेवण्यात आलं होतं. दरम्यान तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर संदिपाने गंभीर खुलासे केले आहेत. तिने तिचा तुरुंगातील धक्कादायक अनुभव सांगताना 'कसा चुकीचा स्पर्श केला? कशी चुकीची वागणून दिली?' याबाद्दलचं सत्य उघड केलं आहे. .ज्योत्स्ना बेदी यांच्या पॉडकास्टमध्ये संदिपाने मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना तिने तरुंगातील अनुभव सांगितला. 'तुरुंगात जाण्यासाठी होणारी तपासणी खुप वाईट असल्याचं म्हटलं. तसंच खाली काही लपवलं आहे का? असं म्हणत चुकीचा स्पर्श देखील केला होता.' असंही तिने मुलाखतीत सांगितलं..संदीपा म्हणाली की, 'तुरुंगात फार आत्मसन्मान गमावल्यासारखं वाटतं. ज्यांचे ब्रेस्ट मोठे असतात अशा महिलांना फार चुकीची आणि अपमाजनक वागणूक दिली जाते. खाली काही लपवलं आहे का? म्हणत चुकीचा स्पर्श ही केला जातो. मी हा खुलासा का करतेय? कारण मी कोणालाच घाबरत नाही. आणि घाबरावं तरी का? तिथे ड्युटीवर असणाऱ्या मॅडम सुद्धा अतिशय उर्मटपणे वागतात.'.'मी तुरुंगात खुप काही सहन केलं आहे. मला वाटतय की, माझ्या आयुष्यातील सगळ्यात वाईट वेळ ती होती. जेव्हा वैद्यकीय चाचण्यांना सामोरं गेलं. त्यावेळी अनोळखी व्यक्तीकडून मिळणारी वागणूक सुद्धा फार घाणेरडी होती. सुरुवातीला त्यांनी मला माझ्या घरातून आधी दीन दयाल रुग्णालयात नेलं. तिथं माझी प्रेग्नंसी टेस्ट करण्यात आली. मला रात्रीच्या वेळी तिथं नेलं. तिथल्या नुकतेच झालेल्या डॉक्टरांनी सांगितलं की, हिची प्रेग्नंसी टेस्ट करा. ते खरंच खुप लज्जास्पद असतं. तुमच्याकडे त्यांच्या घाणेरड्या नजरा पाहत असतात.' यावेळी तिने असंही सांगितलं की, 'चेकिंगच्या नावाखाली नेहमी कपडे उतरवले जायचे. २७ मुलांनी मला बिना कपड्यांचं पाहिलय.'.संदिपाला ईडीनं ऑगस्ट महिन्यात अटक केली होती. चार महिन्यानंतर तिहार तुरुंगातून तिची जामीनावर सुटका करण्यात आली. तरुंगातील काळाबद्दल सांगितताना ती ढसाढसा रडली. यावेळी ती असही म्हणाली की, 'माझ्या शत्रूंनाही तरुंगात पाठवण्याची इच्छा मी बाळगणार नाही.'.