साखरपुडा मोडल्यानंतर संग्राम समेळवर काय बेतलं? १५ वर्षांच्या नात्यावर म्हणाला, 'माझ्या मनात काय चाललंय हे...'

मराठमोळा अभिनेता संग्राम समेळ याने आपल्या अभिनयाने इंडस्ट्रीमध्ये स्वतःची वेगळी जागा निर्माण केलीये. 'पुढचं पाऊल','मुलगी पसंत आहे', 'सुखाच्या सरींनी हे मन बावरे' या मालिकांमध्ये त्याने काम केलं. मात्र त्याची 'जय जय शिव शंकर' या मालिकेमधील शंकर महाराजांची त्याची भूमिका चांगलीच गाजली. मात्र वैयक्तिक आयुष्यात संग्रामने प्रचंड चढउतार पाहिलेत. संग्रामचं अभिनेत्री पल्लवी पाटीलसोबत लग्न झालेलं. मात्र त्याचं हे लग्न फार टिकलं नाही. त्याचं दुसरं लग्न श्रद्धा फाटकसोबत झालं. मात्र आता पहिल्यांदाच संग्राम त्याच्या मोडलेल्या साखरपुड्याबद्दल बोललाय. .संग्रामने नुकतीच कलाकार या युट्युब चॅनेलला मुलाखत दिली. यात बोलताना संग्राम म्हणाला, 'मला वाटतं प्रत्येक कलाकाराच्या आयुष्यात एकदा तरी अशी वेळ येतच असेल. कारण हे क्षेत्रच असंय की कलाकाराच्या मनात काय चाललंय हे तो प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचू देत नाही. कारण तो त्याच्या भावना दाबून काहीतरी भूमिका करत असतो. २०१४ सालची गोष्ट आहे जेव्हा माझी पुढचं पाऊल मालिका सुरु होती. मला तेव्हा हर्षदा ताई, मृणाल ताईंनी मला शिकवलं की आपलं युनिट ही आपली फॅमिली असते. तेव्हा त्यांनीच मला जपलं. कारण त्या साली माझा साखरपुडा मोडला होता. माझं १५ वर्षांचं रिलेशनशिप होतं. फोनवरच मोडामोडी झाली. मुलगी आणि तिघ्या घरचे आमच्या घरी सगळी देणी घेणी परत करण्यासाठी येणार होते. अधिकृतरित्या सगळं संपणार होतं.' .तो पुढे म्हणाला, 'माझं त्या दिवशी शूट होतं. मी त्या दिवशी सुट्टी घेतली नाही. कारण जर सगळं संपतंच आहे तर काय करु घरी बसून? मी शूटला गेलो. डान्स करणं ही माझी सर्वात मोठी भीती होती. माझ्यात ते लय-ताल चं ज्ञान नाही असं मला वाटायचं. सूर मला थोडा कळतो कारण आई गायिका आहे. पण मला बीट कळत नाहीत. तेव्हा मला ती भीती होती. नाचायचं म्हटलं की माझे हात पाय गार व्हायचे. त्यात त्या दिवशी आमचा डान्स सीक्वेन्स होता. एकीकडे घरी असं वातावरण आणि सेटवर डान्स करायचा होता. पण सेटवर सगळे माझ्याबरोबर होते. मला आत्मविश्वास यावा म्हणून अभिजीत केळकर वगैरे दंगा करत होते. त्यांच्यामुळेच माझा तो दिवस पार पडला हे मी कधीच विसरु शकणार नाही.' .संग्राम सध्या 'गोष्ट एका घटस्फोटाची' नाटकात काम करत आहे. सोबतच तो सन मराठीच्या 'सौभाग्यवती वृंदा मोहन' या मालिकेतही काम करतोय. .स्वतःच्या पायाला दुखापत असूनही वारीत वारकऱ्यांची सेवा करताना दिसली स्टार प्रवाहची खलनायिका; तुम्ही ओळखलंत का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.