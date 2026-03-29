'बंद कर ना बे...' संजय दत्त पापाराझींवर भडकला, सोशल मीडियावर Viral Video होताच नेटकरी म्हणाले...'बोलण्याची पद्धतच...'

DHURDHAR 2 STAR SANJAY DUTT SNAPS AT PAPARAZZI: आदित्य धर दिग्दर्शित धुरंधर २ सिनेमानं बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला. या सिनेमानं आतापर्यंत तब्बल १ हजार कोटींची कमाई केली. दरम्यान 'धुरंधर द रिवेंज' या सिनेमात रणवीरसह संजय दत्तची सुद्धा मोठी चर्चा रंगली. या सिनेमात संजय दत्तने असलमची खलनायकाची भूमिका साकारली होती. त्याच्या भूमिकेचं सोशल मीडियावर बरीच चर्चा रंगली. .दरम्यान अशातच आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये संजय दत्त पापाराझींवर भडकलेलं पहायला मिळालं. संजय दत्त पत्नी मान्यता दत्त आणि मुलं शहरान आणि इकरा यांच्यासोबत डिनर डेटला गेला होता. गाडीतून उतरताना संजय दत्त पत्नीचा हात पकडून रेस्टॉरंटच्या दिशेनं जात असताना एका पापाराझीनं 'हट ना बे' असं म्हटलं. हे ऐकून संजय दत्त प्रचंड भडकला. पापाराझींकडे बघून 'बंद करा ना बे... चू..' असं म्हटला. .पुढे डिनर संपल्यानंतर संजय दत्त कुटुंबासोबत बाहेर आला. तेव्हादेखील पापाराझींनी त्यांना घेरलं, ते कारपर्यंत त्यांना फॉलो करु लागते. त्यावेळी संजय दत्तला प्रचंड राग आला आणि तो पापाराझीवर चिडून 'अरे भाई, २ मिनिटं बंद कर दो... हो गया अभी' असं म्हणत पुन्हा भडकला..सध्या संजय दत्तचा पापाराझींवर भडकताना व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. अनेकांनी कमेंट म्हटलं की, 'सर गन काढून उडवा सगळ्यांना... खुप त्रास देतात हे लोक' तर दुसऱ्या एकाने म्हटलं की, 'असं दिसतय संजू बाबा अजूनही चौधरी असलमच्या भूमिकेतच आहे.'.'हा कसला फालतूचा अॅटिट्यूड' काजोल पापाराझींवर भडकल्याने नेटकरी संतापले, Viral Video.