TINA MUNIM TO MADHURI DIXIT: ACTRESSES LINKED WITH SANJAY DUTT: बॉलिवूड अभिनेता संजय दत्त हे त्याच्या सिनेमासोबत खासगी आयुष्यामुळे सुद्धा चर्चेत असतो. त्याच्या आयुष्यातील आलेल्या अभिनेत्री, प्रेम, लग्न आणि नात्यातील चढ-उतार याची नेहमीच चर्चा होताना पहायला मिळते. संजूबाबाचं अनेक अभिनेत्रींसोबत नाव जोडलं गेलं होतं. टीना मुनीमपासून माधुरी दीक्षितपर्यंत अनेक अभिनेत्रींसोबत त्यांच्या अफेअरच्या चर्चा रंगल्या..टीना मुनीमसंजय दत्त यांच्या आयुष्यातील सुरुवातीच्या अफेअरपैकी एक म्हणजे अभिनेत्री टीना मुनीम यांच्यासोबतचं नातं.'रॉकी' चित्रपटात दोघांनी एकत्र काम केलं होतं. याच काळात त्यांची मैत्री झाली आणि पुढे या मैत्रीचं रूपांतर प्रेमात झाल्याचं सांगितलं जातं. परंतु नंतर दोघे वेगळे झाले..ऋचा शर्मा टीना मुनीम यांच्यानंतर संजय दत्त यांच्या आयुष्यात अभिनेत्री ऋचा शर्मा आल्या. दोघांनी १९८७ मध्ये लग्न केलं. या लग्नानंतर त्यांना त्रिशाला ही मुलगी झाली. परंतु ब्रेन ट्यूमरमुळे त्यांचं निधन झालं. .रिया पिल्लईऋचा शर्मा यांच्या निधनानंतर संजय दत्त यांच्या आयुष्यात रिया पिल्लई आल्या. दोघांनी लग्न केलं, परंतु त्यांचं नातं फार काळ टिकू शकलं नाही. .माधुरी दीक्षितसंजय दत्त आणि माधुरी दीक्षित यांच्या अफेअरच्या चर्चा एकेकाळी बॉलिवूडमध्ये रंगल्या होत्या. त्याच काळात दोघांच्या नात्याबद्दलही चर्चा सुरू झाल्या होत्या. मात्र, या नात्याबाबत दोघांनीही सार्वजनिकरीत्या स्पष्टपणे पुष्टी केलेली नाही..सीतेची भूमिका साकारताना अभिनेत्री होती 8 महिन्यांची गर्भवती; कोण होती ती? काजोलचा काय संबंध.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.