PM झालो तर काय करेन? संजय दत्तचं मुन्नाभाई स्टाईलने उत्तर, ट्रम्प यांना म्हणाला...'मामू, तुम भटक गए हो' पंतप्रधान मोदींवरही टोलेबाजी

SANJAY DUTT SAYS HE CANNOT FEEL PEACE IN INDIA ANYMORE: बॉलिवूड अभिनेता संजय दत्त पुन्हा एकदा त्याच्या लोकप्रिय'मुन्नाभाई' अंदाजामुळे चर्चेत आलाय. शेखर सुमन यांच्या 'शेखर टुनाइट' या शोमध्ये तो नुकताच सहभागी झाला होता. यावेळी संजय दत्तने गांधी जयंती विशेष भागात 'मुन्नाभाई'च्या भूमिकेतून देशातील राजकीय आणि सामाजिक परिस्थितीवर भाष्य केलय. पंतप्रधान झालात तर काय कराल? असा प्रश्न विचारल्यानंतर संजय दत्तने मुन्नाभाईच्या खास शैलीत भन्नाट उत्तरं दिली. यावेळी संजय दत्तने मुन्नाभाई स्टाईलने पंतप्रधान मोदींवरही टोलेबाजी केलीय. .गांधी जयंतीनिमित्त शुक्रवारी झालेल्या विशेष भागात संजय दत्तने महात्मा गांधी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याबद्दल त्याच्या मुन्नाभाईच्या पद्धतीत टोलेबाजी केलीय. यावेळी तो म्हणाला की, 'भारतातील लोक खूप प्रेमळ आहेत. मला आता आपल्या देशात पूर्वीप्रमाणे शांतता जाणवत नाही' असं म्हणत त्याने खंत व्यक्त केलीय. तसंच पुर्वीसारखे दिवस परत यावे अशी प्रार्थनाही केली. .यानंतर संजय दत्तला पाच मिनिटांसाठी देशाचे पंतप्रधान बनवलं तर काय कराल असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर त्याने मुन्नाभाईचा अंदाज पकडल म्हटलं की, 'पंतप्रधान झाल्यानंतर परदेशात जाऊन सेलीब्रेशन करण्यापेक्षा आपल्याच जनतेसोबत करू. 'PM आणि जनता यांच्यात कनेक्शन कसं बनेल?' असा सवालही तिने व्यक्त केलाय. हे वक्तव्य करत त्याने पंतप्रधान यांच्या परदेशी दौऱ्यावर टोला लगावलाय. .तसंच यावेळी त्यांनी महात्मा गांधीजींच्या तीन माकडांचा संदर्भ देत एक मुद्दा मांडला. वाईट पाहू नका, वाईट ऐकू नका आणि वाईट बोलू नका, हे तीन संदेश सर्वांना माहिती आहेत. मात्र, आज 'चौथं माकड'ही हवं, असं तो म्हणाला. वाईट गोष्ट दिसली तर ती दुरुस्त कोण करणार? तीनही माकडांनी डोळे, कान आणि तोंड बंद करून बसलं तर देश कसा चालेल, असा सवाल त्याने 'मुन्नाभाई'च्या शैलीत केला..यानंतर संजय दत्तने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे आपल्या 'मुन्नाभाई' स्टाईलमध्ये मोर्चा वळवला. ट्रम्प यांना त्याने 'ट्रम्प मामू' असं संबोधलं. 'मामू, जास्त टंटे नही पालने का. दुनियामे पहिले ही बहुत मिसाईल है. तो अब थोडा प्यार एक्सपोर्ट करने का,' अशा मिश्कील अंदाजात त्याने संदेश दिला..‘सोबत राहा, महिन्याला स्टायपेंड देतो’; विवाहित निर्मात्याची रेणुका शहाणेंना विचित्र ऑफर, प्रस्ताव ऐकून अभिनेत्रीला बसला धक्का.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.