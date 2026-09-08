मी युनिफॉर्म घालणार नाही.... जेलमध्ये कुणाचंही ऐकत नव्हता संजय दत्त; एका स्त्रीसमोर मात्र झुकला, कोण होती ती?

आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना भुरळ घालणारा लोकप्रिय अभिनेता संजय दत्त याला कोणत्याही वेगळ्या ओळखीची गरज नाही. संजय दत्तने 'खलनायक', 'रॉकी', 'साजन' यांसारख्या चित्रपटातून प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. मात्र त्याच्या आयुष्यात एक काळ असा होता जेव्हा त्याला काही वर्ष जेलमध्ये राहावं लागलेलं. मुंबईत झालेल्या बॉम्बस्फोटप्रकरणादरम्यान त्याच्याकडे शस्त्र सापडल्याने त्याला आरोपी मानण्यात आलं होतं. मात्र जेलमध्ये सुरुवातीला संजय नखरे करत होता. तिथलं वातावरण त्याला आवडत नव्हतं. मात्र त्याला एका स्त्रीने वठणीवर आणलेलं. .दहीहंडी कार्यक्रमात मी जेलमध्ये राहूनही मराठी शिकलो नाही असं संजय म्हणाला. त्यानिमित्ताने महाराष्ट्र कारागृह विभागाच्या माजी उपमहानिरीक्षक (DIG) स्वाती साठे यांनी आठवण सांगितली. त्या म्हणाल्या, 'तुरुंगात असताना दत्तला मराठी भाषा तर शिकता आली नाही, पण त्याने नक्कीच एक दुसरी भाषा आत्मसात केली—ती म्हणजे धमकावण्याची भाषा. ‘आर्म्स एक्ट अंतर्गत दोषी सिद्ध झाल्यानंतर संजय दत्त याला मोठा धक्का बसलेला आणि तुरुंगातील आयुष्य त्याला स्वीकारताच येत नव्हतं.. कोर्टाने आदेश दिल्यानंतर जेव्हा त्याला पहिल्यांदा तुरुंगात आणलं, तेव्हा त्याने तुरुंगातील युनिफॉर्म घालण्यास स्पष्ट नकार दिला. जेल वॉर्डनने अभिनेत्याला कैद्यांसाठी असलेला पांढऱ्या रंगाचा शर्ट घालण्यासाठी विनंती केली. पण त्याने नखरे केले आणि वॉर्डनसोबत असभ्य वर्तन केलं…’.मात्र स्वाती स्वतः तेव्हा होत्या. स्वाती या अत्यंत कडक शिस्तीच्या ऑफिसर म्हणून ओळखल्या जातात. जेव्हा त्यांना संजयच्या अशा वागण्याबद्दल कळलं तेव्हा त्या संतापल्या. त्या थेट संजय दत्तच्या बराकीत गेल्या. त्याच्या दिशेने आपला दंडुका रोखून त्यांनी बजावले, “संजू, तुला शब्दांची भाषा समजते की लाथांची?”, साठे यांच्या सक्त स्वभावाला संजूबाबा देखील घाबरला होता. स्वाती यांनी त्याला वठणीवर आणलेलं. त्यानंतर संजूबाबा चेंजिंग रुममध्ये गेला आणि युनिफॉर्म घातला…त त्यानंतर संजूबाबाने कधीच नखरे केले नाहीत. काही दिवसांनंतर तुरुंगातील वातावरणात तो रमला. त्याने अधिकाऱ्यांना अनेक कामांमध्ये त्याने मदत करण्यास सुरुवात केली. ‘लगे रहो मुन्ना भाई’ या सिनेमापासून प्रेरणा घेऊन तुरुंगातील रेडिओ सेवाही सुरू केली..कमरेला भलामोठा ढोल अन् चेहऱ्यावर आनंद; गणरायाच्या आगमनासाठी सज्ज झालेल्या या अभिनेत्रीला ओळखलंत का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.