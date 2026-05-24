अख्ख ऑफिस रिकामं होतं... 'प्यारवाली लव्हस्टोरी' फ्लॉप झाल्याचा संजय जाधवांना बसलेला धक्का; म्हणाले,'मला माज होता की...'

लोकप्रिय मराठी दिग्दर्शक आणि सिनेमॅटोग्राफर संजय जाधव यांनी आपल्या हिमतीवर आणि मेहनतीवर आज इंडस्ट्रीमध्ये नाव कमावलंय. त्यांचे चित्रपट प्रचंड गाजतात. 'रिंगा रिंगा', 'चेकमेट' यांसारख्या चित्रपटासाठी संजय ओळखले जातात. मात्र त्यांचा सर्वाधिक हिट ठरलेला चित्रपट म्हणजे दुनियादारी'. मात्र हीच हवा डोक्यात गेली आणि त्यांचा पुढचा चित्रपट दाणकन आपटला. आता मित्र म्हणेला दिलेल्या मुलाखतीत संजय जाधव या चित्रपटाबद्दल बोललेत. .संजय जाधव म्हणाले, ''दुनियादारी' हिट झाला आणि मी हवेत गेलो. माझं असं झालं की आता मला पुढे बघायची गरजच नाहीये. आता कामच काम. मी त्याच धुंदीत होतो. पण नंतर समजलं की हा काळ १० वर्षांचा नसतो. फक्त पुढच्या चित्रपटाच्या शुक्रवारपर्यंतच असतो. 'प्यारवाली लव्हस्टोरी' मी केला. जवळपास अर्धा किलोमीटरचा सेट होता आणि तो झाकायला मी तेवढा मोठा सॅटिनचा कापड वापरलेला. माझा माज ना. त्याची काहीच गरज नव्हती. पण माझं काय की संजय जाधव करेगा तो ऐश मी करेगा. पण एक चित्रपट फ्लॉप होतो आणि तुमचा सगळं मॅप बदलतो. .ते पुढे म्हणाले, 'म्हणजे 'दुनियादारी'नंतर माझ्या ऑफिसमध्ये दररोज २५ जण जेवायला असायचे. कुणाला माझ्यासोबत काम करायचं असायचं. काही जण असे होते की अरे इथून चाललो होतो म्हणून चहा प्यायला तुझ्या ऑफिसमध्ये आलो. आणि 'प्यारवाली लव्हस्टोरी' गुरुवारी वगरे रिलीज झाला. माझ्या मॅनेजरने सांगितलं की सर मेजर ड्रॉप आहे कमाईमध्ये. मी म्हटलं असेल एक दिवस. पण शनिवार, रविवारपण असाच गेला. मला समजलं की फ्लॉप झालाय चित्रपट. त्यानंतर मी सोमवारी ऑफिसवर गेलो. कुणीच नव्हतं ऑफिसमध्ये. माझ्या स्टाफशिवाय. तो सोमवार मी कधीच विसरू नाही शकत. त्यावेळी कसं होतं ना की तुम्हाला कळतं सगळं पण तुम्ही एक्सेप्ट नाही करत.'.संजय जाधव पुढे म्हणाले, 'मी मान्य केलं असतं ना की मी चुकलोय तर पुढच्या सगळ्या स्टेप्समध्ये फरक पडला असता. पण मी ते केलं नाही. 'प्यारवाली लव्हस्टोरी; काय होतं रोमिओ ज्युलिएट. मग मला त्यांचा अभ्यास करायला पाहिजे होता ना. मी तो नाही केला. मी जेवढा वेळ सेटवर टाइमपास केला ना त्यापेक्षा मी रोमिओ ज्युलिएटचा इम्पॅक्ट आणायला पाहिजे होता. जो नागराजने सैराटमध्ये आणला शेवटी. मी तो नाही आणू शकलो. माझा त्या स्क्रिप्टवर काम करायला पाहिजे होतं. ते मी नाही केलं.'