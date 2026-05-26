"मी दुनियादारी 2 करणार नाही" अखेर संजय जाधव स्पष्टच बोलले; "कदाचित सुहास शिरवळकर.."

Entertainment News : संजय जाधव दिग्दर्शित दुनियादारी हा सिनेमा खूप गाजला. 2013 साली रिलीज झालेल्या या सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर त्यावेळी 32 करोड रुपयांची कमाई केली. त्यावेळी ही कमाई मराठी सिनेविश्वातील सगळ्यात जास्त कमाईपैकी एक होती. त्यानंतर दुनियादारी सिनेमाचा सिक्वेल येणार असल्याची चर्चा सुरु झाली. तशी घोषणाही सिनेमाचे निर्माते आणि दिग्दर्शकांनी केली. पण आता या सिनेमाचा सिक्वेल बनवणार नसल्याचं दिग्दर्शक संजय जाधव यांनी स्पष्ट केलं. त्यामागचं खरं कारण त्यांनी उघड केलं. .दिग्दर्शक संजय जाधव यांनी नुकतीच मित्र म्हणे चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांनी दुनियादारी सिनेमाच्या सिक्वेलची घोषणा करूनही त्यांनी सिनेमा का तयार केला नाही याचं कारण सांगितलं. इतकंच नाही तर ते या सिनेमाचा सिक्वेल बनवणार नाहीत हे उघड केलं. ."मी दुनियादारी 2 करणार नाही असं ठरवलं आहे. मी दुनियादारीपेक्षा दुनियादारी 2 कितीही सुंदर बनवला तरीही तुलना होणारच आहे. की अरे नाही पहिल्यासारखी मजा नाही. सोशल मीडियावर बोलणं खूप सोपं आहे पण त्यामागची मेहनत लोकांना कळत नाही. हे मला झेपणार नाही. दुसरं म्हणजे दुनियादारी 2 हा प्रोजेक्ट ऑन होऊन इतक्या वेळेला ऑफ झालाय की मला वाटत वरून सुहास शिरवळकर सांगत असतील की नकोत करू. तो एक सिग्नल पण घेतला पाहिजे आणि त्या गोष्टीचा आदरही केला पाहिजे. "."दुनियादारी 2 ची दोनदा घोषणा करण्यात आली. ज्यावेळी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला त्याच्या दुसऱ्या दिवशी माझं दुनियादारीचं वर्कशॉप सुरु होणार होतं. पण मग ते थांबलं. त्यानंतरही अनेकदा सिनेमाचं काम काही ना काही कारणामुळे थांबलं. "."दुनियादारी हे माझं बाळ आहे. चांगलं, वाईट जे काही आहे ते मी बनवलं आहे. आता माझ्यावर किंवा माझ्या स्क्रिप्टवर लोकांचा विश्वासच नाही. सगळे हेच विचारतात कास्टिंग तेच आहे ना ? असं नका ना करू यार. त्या कलाकारांना न घेता मी काम करणारच नाहीये. पण तुम्ही माझ्यावर काहीतरी विश्वास दाखवा. जर तुम्हाला माझ्यावर विश्वास दाखवायचा तर मग मला पण काम करायचं नाही." असं त्यांनी स्पष्ट केलं.