कुठे इंद्राचा ऐरावत आणि कुठे… माधुरीचा कार्यक्रम पाहून संजय मोने यांची खोचक पोस्ट; म्हणतात- सचिन खेडेकरच...

सोनी मराठीवरील 'कोण होणार करोडपती' या कार्यक्रमाची प्रचंड चर्चा रंगली होती. या कार्यक्रमाचं जोरदार प्रमोशन करण्यात आलेलं. प्रत्येक ठिकाणी मोठमोठाले होर्डिंग लागले होते शिवाय प्रत्येक मालिकेतदेखील याबद्दल बोललं गेलं. त्यामागचं कारण म्हणजे बॉलिवूड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करणार होती. यापूर्वी अभिनेते सचिन खेडेकर या कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करत होते. या कार्यक्रमात वेगवेगळ्या विषयांवरील प्रश्न विचारण्यात येतात आणि स्पर्धक त्यांच्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर रक्कम जिंकून जातात. मात्र आता हा शो एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आहे. अभिनेते संजय मोने यांनी आपल्याला माधुरीचं सूत्रसंचालन आवडलं नसल्याचं म्हटलं आहे. .माधुरीच्या सूत्रसंचालनाबद्दल सोशल मीडियावर अनेक तर्क वितर्क लावले जात होते. तिला आठवून मराठी बोलावी लागते असं म्हंटल गेलं. शिवाय या कार्यक्रमात सतत कलाकारच येत असतात सर्वसामान्य जनतेला संधीच मिळत नाहीये असंही म्हटलं गेलं. मात्र आता संजय मोने यांनी थेट माधुरीच्या सुंत्रसंचलनावर प्रश्नचिन्ह उभं केलंय. त्याला नेटकऱ्यांनी देखील दुजोरा दिलाय. ज्येष्ठ अभिनेते संजय मोने यांनी फेसबुकवर पोस्ट करत लिहिलं, 'का कुणास ठाऊक? पण, आज दीक्षित बाईंचा कार्यक्रम बघितला आणि एक जुनी मराठी म्हण आठवली. ती म्हण अशी, “कुठे इंद्राचा ऐरावत आणि कुठे शाम भट्टाची तट्टाणी.” त्यापेक्षा सचिन खेडेकर तोच कार्यक्रम अप्रतिम सादर करायचे.' त्यांच्या या पोस्टवर नेटकऱ्यांनी देखील अनेक कमेंट केल्या आहेत. .एकाने लिहिलं, 'पण सचिनजी भुमिका नाटकात बिझी आहेत.' दुसऱ्याने लिहिलं, 'का करावा अट्टाहास.करावा आराम. सगळंच कसं जमेल बरं? द्यावा काही ठिकाणी विराम. आठवले म्हणून पाठवले.' आणखी एकाने लिहिलं, 'हिंदीत नाव केलेली, कोणी मराठी अभिनेत्री घ्यायचीच होती. तर अगदी उर्मिला मातोंडकर जास्त योग्य होती. मराठी माध्यमातील शिक्षणामुळे, तिच्याकडे भाषेची जाण आहे. महत्वाचं म्हणजे अशा ठिकाणी लागणारी उत्स्फूर्तता, नक्कीच अधिक आहे. फक्त उकडीचे मोदक नि वरण भात आवडतो, हा काही मराठीतील कार्यक्रम निभावून नेऊ शकण्याचा निकष ठरू शकत नाही.' .आणखी एकाने लिहिलं, 'मी हा शो फक्त हिंदीच पाहिलाय आणि बच्चन सरांनी अतिशय वरच्या लेव्हलचा बेंचमार्क सेट करुन दिलेला आहे. मराठी वाचन चांगलं असणारी, भाषा चांगली बोलणारी उर्मिला मातोंडकर अधिक छान वाटली असती असं मला वाटतं.' दुसऱ्या अभिनेत्रीचं नाव सुचवत दुसऱ्याने लिहिलं, 'हो, उर्मिला मातोंडकर योग्य वाटली असती. माधुरी दीक्षितला आठवून आठवून मराठी बोलावी लागते. सोनाली बेंद्रेचंही तसंच आहे.रेणुका शहाणे ह्यांची निवडही योग्य ठरली असती.' आणखी एकाने पल्लवी जोशी यांचंही नाव सुचवलं. एकूणच संजय मोने यांचं मत अनेकांना पटलं आहे. .Ramayana Movie X Review: पैसा वसूल की अपेक्षाभंग? कसा आहे रणबीर कपूरचा 'रामायण'? ट्विटरवर नेटकऱ्यांनी दिला रिव्ह्यू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.