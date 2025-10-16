'या' कारणामुळे झालेला संजीव कुमार यांचा मृत्यू; अभिनेत्याने सांगितलं कारण, म्हणाला, 'रात्री २ वाजेपर्यंत खायचे आणि हाडं...

'शोले', 'त्रिशूल', 'खिलौना' सारख्या अनेक चित्रपटांमधील दमदार अभिनयामुळे प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण करणारे लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेते संजीव कुमार आजही कित्येकांचे आवडते आहेत. त्यांच्या हटके स्टाईलचे आणि आवाजाचे लाखो लोक चाहते होते. मात्र वयाच्या अवघ्या ४७च्या वर्षी त्यांचं निधन झालं. त्यांच्या एका सवयीने त्यांचा घात केला असं एका अभिनेत्याने त्याच्या मुलाखतीत सांगितलं आहे. अलीकडेच एका मुलाखतीत, अनुभवी अभिनेते परीक्षित साहनी यांनी संजीव कुमार यांच्या निधनाचं कारण सांगितलंय. .एएनआयशी बोलताना ते म्हणाले, 'ते माझ्यासाठी भावासारखे होते. मी नुकताच रशियातून आलो होतो आणि त्यांनी मला 'अनोखी रात' चित्रपटात घेतलं. त्या वेळी मला हिंदी येत नव्हती कारण मी सहा वर्षे रशियन भाषा बोललो होतो आणि त्याआधी मला इंग्रजी येत होती. हिंदीतील संवाद खूप कठीण होते. त्यांना वाईट सवयी होत्या. शूटिंगनंतर ते खूप दारू प्यायचे. ते खूप खायचेसुद्धा. पहाटे २ वाजेपर्यंत ते खूप खायचे आणि टेबलाखाली हाडं फेकून द्यायचे. याच कारणामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला होता. ' .सचिन पिळगावकर यांनीही केला खुलासायापूर्वी, अभिनेते सचिन पिळगावकर यांनीही संजीव कुमार यांच्या मांसाहार प्रेमाची आठवण करून दिली होती की, दिवंगत अभिनेते मांसाहारी जेवणाचा आनंद घेण्यासाठी कोणत्याही थराला जायचे. कुणाल विजयकर यांच्याशी झालेल्या संभाषणात सचिन यांनी सांगितलं, 'संजीव यांनी नॉनव्हेज खाण्यासाठी दुसरं घर घेतलं होतं. त्यांनी पाली हिलमध्ये १-बीएचके फ्लॅट भाड्याने घेतला होता. त्यांनी हे घर फक्त मांसाहारी खाण्यासाठी घेतलं होतं कारण त्यांच्या स्वतःच्या घरी मांसाहारी जेवण करण्याची परवानगी नव्हती.'.पहाटे ५ वाजेपर्यंत दारू प्यायचेत्यांनी पुढे सांगितले, 'ते घरी पाया आणि निहारी मागवायचे. संजीव कुमार, शम्मी कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, रणधीर कपूर आणि मी, आम्ही सगळे तिथे एकत्र जेवण करायचो. पायाला ४-५ वेळा गरम करावे लागायचे कारण आम्ही पहाटे ५ वाजेपर्यंत दारू पीत राहायचो आणि मग पाया खायचो. आम्ही ते बेकरीच्या नानसोबत खायचो आणि मजा घ्यायचो.'.पूजा, घरकाम, स्वयंपाक करणारी बाई टिपिकल असते हे तुला कुणी सांगितलं? रिंकू राजगुरूच्या वक्तव्यावर नेटकऱ्यांचा थेट प्रश्न \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.