संजू राठोडचं नवीन गाणं सोशल मीडियावर घातलय धुमाकूळ, 24 तासातच मिळाले 'इतके व्ह्यूज' सोबत असलेली अभिनेत्री कोण?

SANJU RATHOD'S BANGLES SONG GETS 2 MILLION VIEWS: संजू राठोड याच्या गाण्याची सध्या सोशल मीडियावर बरीच चर्चा रंगताना पहायला मिळते. शेकी शेकी, सुंदरी, गुलाबी साडी या गाण्याने तर प्रेक्षकांना वेड लावलय. संजूचं नवीन गाणं केव्हा येणार? याची चाहते आतुरतेनं वाट पाहत असतात. त्यांचं सुंदरी हे गाणं सप्टेंबरमध्ये प्रदर्शित झालं होतं. त्यानंतर संजू एक नवीन गाणं तयार करण्यात व्यस्त होता. त्याने काही दिवसापूर्वी त्यांच्या सोशल मिडिया अकाऊंटवर एक फोटो पोस्ट करत गाण्याची हिंट सुद्धा दिली होती. .अखेर संजूनं १९ एप्रिलला रोजी 'Bangles'हे गाणं चाहत्यांच्या भेटीला आणलय. त्याच्या या गाण्याला २४ तासात तब्बल २० लाख व्ह्यूव मिळाले आहे. तसंच युट्यूबवरील १२ व्या नंबरवर हे गाणं ट्रेंड करतय. सध्या त्याचं 'Bangles' हे गाणं सोशल मीडियावर हवा करताना पहायला मिळतय. 'लाल लाल कलरची बांगडी, चाल माझ्या सोबत चल' असे गाण्यानं प्रेक्षकांच्या मनात संजूनं वेगळं स्थान निर्माण केलय. .'लाल लाल कलरची बांगडी, बांगडीचा कलर लाल, चाल माझ्या सोबत चाल, नाच माझ्या सोबत चाल' असं गाण्याचं शब्द आहेत. सध्या 'Bangles' या गाण्यावर नेटकरी भन्नाट रील सुद्धा बनवताना पहायला मिळताय. महत्त्वाचं म्हणजे हे गाणं स्वत: संजू राठोडनं लिहलं आहे. तसंच कंपोझ सुद्धा त्यानेच केलं आहे. .या 'Bangles' या गाण्यात संजू राठोडसोबत ईशा मालवीया पहायला मिळाली आहे. यापूर्वी ईशा ही शेकी गाण्यावर झळकली होती. बॉलिवूड सेलिब्रिटींना सुद्धा संजूच्या गाण्याचं वेड लागलय. त्यात आता नवीन 'Bangles' गाणं सध्या सोशल मीडियावर धुकामूळ घालताना पहायला मिळतय.