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गुलाबी साडी ते बॉलिवूड! संजू राठोडच्या गाण्याने पुन्हा जिंकली चाहत्यांची मनं, Viral Video

SANJU RATHOD'S GULABI SADI GETS A HINDI REMAKE IN DHAMAAL 4: मराठी संगीतविश्वात धुमाकूळ घालणाऱ्या संजू राठोड यांच्या 'गुलाबी साडी' या सुपरहिट गाण्याने आता बॉलिवूडमध्येही दमदार एन्ट्री केली आहे.
GULABI SADI Viral Video

GULABI SADI Viral Video

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

RITEISH DESHMUKH AND AJAY DEVGN DANCE TO GULABI SADI IN DHAMAAL 4: संजू राठोड याचं प्रत्येक गाणं सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालतं. त्याने गायलेल्या, लाल लाल कलरची बांगडी, गुलाबी साडी अशा अनेक गाण्याने नेटकऱ्यांना वेड लावलं. दरम्यान आता संजू राठोडच्या गाण्याची बॉलिवूडमध्ये सुद्धा क्रेझ निर्माण झालीय. 'धमाल ४' सिनेमात 'गुलाबी साडी' हे गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला आलय. यात मराठी गाण्याचा हिंदी रिमेक करण्यात आलाय.

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