गुलाबी साडी ते बॉलिवूड! संजू राठोडच्या गाण्याने पुन्हा जिंकली चाहत्यांची मनं, Viral Video

RITEISH DESHMUKH AND AJAY DEVGN DANCE TO GULABI SADI IN DHAMAAL 4: संजू राठोड याचं प्रत्येक गाणं सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालतं. त्याने गायलेल्या, लाल लाल कलरची बांगडी, गुलाबी साडी अशा अनेक गाण्याने नेटकऱ्यांना वेड लावलं. दरम्यान आता संजू राठोडच्या गाण्याची बॉलिवूडमध्ये सुद्धा क्रेझ निर्माण झालीय. 'धमाल ४' सिनेमात 'गुलाबी साडी' हे गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला आलय. यात मराठी गाण्याचा हिंदी रिमेक करण्यात आलाय. .मुंबईतील एका मॉलमध्ये अभिनेता रितेश देशमुख आणि अभिनेत्री अंजली आनंद यांनी या गाण्याचं खास लॉन्चिंग केलं. यावेळी स्टेजवर दोघांनीही 'गुलाबी साडी' या गाण्यावर दमदार लाईव्ह परफॉर्मन्स करत उपस्थितांची मनं जिंकली. सध्या त्यांच्या डान्सचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .गुलाबी साडी या हिंदी रीक्रिएटेड व्हर्जनमधील गाण्याला संजू राठोडनेच आवाज दिला असून गीत, संगीत आणि कंपोझिशनची जबाबदारीही त्यांनीच सांभाळली. गाण्याच्या व्हिडिओमध्ये ते स्वत:ही झळकले आहेत. हे गाणं प्रदर्शित होताच त्याला लाखो व्ह्युज मिळाले आहेत. सध्या सोशल मीडियावर हे गाणं देखील ट्रेंडवर आलं आहे. .या गाण्यात रितेश देशमुखसह अंजली आनंद, संजीदा शेख, अर्शद वारसी आणि अजय देवगण यांची झलक पहायला मिळणार आहे. दरम्यान १० जुलै रोजी धमाल ४ हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या गाण्यामुळे चाहत्यांच्या मनात सिनेमाबाबत उत्सुकता लागली आहे. .'वर्षभरापासून वेगळे राहतोय...' गौरव खन्नाच्या पत्नीचा धक्कादायक खुलासा; म्हणाली, 'आम्ही घटस्फोट घेतोय'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.