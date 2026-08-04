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'तो खूप मोठा अभिनेता...'; अक्षय खन्नावरील ट्रोलिंगवर संतोष जुवेकरची पुन्हा प्रतिक्रिया, म्हणाला...

CHHAAVA ACTOR SANTOSH JUVEKAR LATEST INTERVIEW:'छावा' सिनेमादरम्यान केलेल्या वक्तव्यामुळे ट्रोल झालेल्या संतोष जुवेकरने पुन्हा एकदा आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. व्हायरल झालेल्या क्लिपमुळे गैरसमज निर्माण झाल्याचं सांगत त्याने अक्षय खन्नाचं भरभरून कौतुक केलं.
SANTOSH JUVEKAR

SANTOSH JUVEKAR

esakal

Apurva Kulkarni
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SANTOSH JUVEKAR CALLS AKSHAYE KHANNA A GREAT ACTOR: लक्ष्मण उतेकर दिग्दर्शित छावा सिनेमानं बॉक्स ऑफिसवर मोठी कमाई केली. या सिनेमातील विकी कौशल प्रमाणेच अक्षय खन्नाची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली. तर मराठी अभिनेता संतोष जुवेकर याने रायाजींची भूमिका साकारली होती. सिनेमा प्रदर्शित झाल्यानंतर त्याच्या भूमिकेचं प्रचंड कौतूक करण्यात आलं परंतु त्याने केलेल्या एका वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर त्याला प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं.

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