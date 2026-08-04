'तो खूप मोठा अभिनेता...'; अक्षय खन्नावरील ट्रोलिंगवर संतोष जुवेकरची पुन्हा प्रतिक्रिया, म्हणाला...

SANTOSH JUVEKAR CALLS AKSHAYE KHANNA A GREAT ACTOR: लक्ष्मण उतेकर दिग्दर्शित छावा सिनेमानं बॉक्स ऑफिसवर मोठी कमाई केली. या सिनेमातील विकी कौशल प्रमाणेच अक्षय खन्नाची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली. तर मराठी अभिनेता संतोष जुवेकर याने रायाजींची भूमिका साकारली होती. सिनेमा प्रदर्शित झाल्यानंतर त्याच्या भूमिकेचं प्रचंड कौतूक करण्यात आलं परंतु त्याने केलेल्या एका वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर त्याला प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं. . छावा सिनेमाच्या सेटवर औरंगजेबाच्या भूमिकेत अक्षय खन्ना असल्याने त्याच्याशी बोलत नसल्याचं वक्तव्य संतोष केलं होतं. त्यानंतर सोशल मीडियावर त्याला प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं. त्यानंतर त्याने 'माझ्या म्हणण्याचा चुकीचा अर्थ काढल्याचं' म्हटलं. आता नुकताच दिलेल्या मुलाखतीत संतोषने आपली बाजू स्पष्ट केली. यावेळी अक्षय खन्ना चांगला अभिनेता असल्याचही त्याने म्हटलय. .संतोषने 'सर्व काही'ला नुकतीच मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना तो म्हणाला की, 'छावाच्या वेळेला ट्रोलिंग झालं. तेव्हा मी चांगला विचार करुन बोललो होतो. माझे विचारही खूप चांगले होते. परंतु ते चुकीच्या पद्धतीनं पोहचलं. लोकांनी तो पॉडकास्ट पूर्ण पाहिला नाही. छोटी क्लिप व्हायरल झाली. कोणीच पूर्ण पाहत नाही त्यावर मत देऊन मोकळे होतात. '.त्यानंतर अक्षय खन्नाशी पुन्हा बोलणं झालं का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर तो म्हणाला, 'नाही... तो कधीच भेटला नाही. तो खूप मोठा अभिनेता आहे. छावामधील माझं काम विकीसोबत होतं. मावळे आणि महाराजांचं अष्टक मंडळ होतं त्यातले होतो. त्यामुळे अक्षय खन्नाशी कधी भेट झाली नाही. मी पडद्यावरच त्याचं काम पाहिलं. तो खरोखरच उत्तम अभिनेता आहे नो डाऊट... त्याचं काम मला आधीपासूनच आवडायचं.'.रॅपिड फायरमध्ये संतोष जुवेकरसमोर कलाकरांची नावं घेण्यात आली. आणि कलाकारांबद्दल त्याच्या भावना एका शब्दात व्यक्त करण्यास सांगितलं. त्यात विकी कौशलचं नाव ऐकताच संतोष म्हणाला, 'हार्ड वर्किंग सुपरस्टार' तर अक्षय खन्ना'सुपर Actor' .'पाकिस्तान माझी मावशी आहे' धर्मेंद्र यांची आठवण काढत सनी देओल म्हणाला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.