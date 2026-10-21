‘आईची इच्छा पूर्ण करू शकले नाही’ म्हणत सुवर्ण मंदिरात ढसाढसा रडू लागली सारा अली खान, नेमकं काय घडलं?

SARA ALI KHAN EMOTIONAL VIDEO WITH MOTHER AMRITA SINGH: बॉलिवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री सारा अली खान आणि अभिनेता आयुष्मान खुराना मंगळवारी श्री हरमंदिर साहिब म्हणजेच सुवर्ण मंदिरात गेले होते. यावेळी सारा अली खान भावुक झाल्याचं पहायला मिळालं. सुवर्ण मंदिरात दर्शन घेताना तिला आई अमृता सिंहची आठवण झाली. आईला सुद्धा या पवित्र स्थळाचं दर्शन घडवण्याची तिची इच्छा होती. परंतु ती इच्छा पूर्ण होऊ शकली नसल्यानं ती मंदिरातच ढसाढसा रडू लागली. .सारा अली खानसोबत असलेले गाइड सरबजीत सिंह यांनी याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले की, 'साराची इच्छा होती की, तिने आई अमृता सिंह यांनाही श्री हरमंदिर साहिबचे दर्शन घडवावं. परंतु शक्य नसल्यानं तिने व्हिडिओ कॉलद्वारे आईला दर्शन घडवता यावं याबाबत विचारणा केली. परंतु मंदिर परिसरात मोबाइलला परवानगी नसल्यामुळे साराची ती इच्छा अपूर्ण राहिली. याच कारणामुळे ती भावुक होत ढसाढसा रडू लागली' असं सरबजीत यांनी सांगितलं. .सुवर्ण मंदिरात दर्शन घेतल्यानंतर साराने तिच्या भावना व्यक्त केल्या. 'मला आईची खूप आठवण येत आहे' असं तिने सांगितलं. तसंच या पवित्र स्थळी खूप छान वाटत असल्याच्या भावनाही तिने व्यक्त केल्या. यानंतर सारा आणि आयुष्मान खुराना अटारी बॉर्डरच्या दिशेने रवाना झाले. तेथे त्यांनी भारत-पाकिस्तान सीमेवर होणारी रिट्रीट सेरेमनी पाहिली..सारा अली खान आणि आयुष्मान खुराना हे ‘उडता तीर’ या चित्रपटाच्या निमित्ताने अमृतसर येथे पोहोचले होते. त्यांच्या आगमनामुळे चाहत्यांमध्येही उत्सुकता पाहायला मिळाली. परंतु सध्या साराचा रडतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. चाहत्यांना तिची काळजी लागली आहे. .“ कधी-कधी बाबांना स्टेशनवर झोपायला लागायचं” ललित प्रभाकर बालपणीच्या आठवण सांगताना म्हणाला, 'वन रुम किचनमध्ये बाथरूम, मोरी'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.