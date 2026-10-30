सारा अली खानने घेतलं केदारनाथ मंदिरात दर्शन, मौलाना संतापले, म्हणाले...“तिने हराम गोष्टी केल्या…”

SARA ALI KHAN FACES BACKLASH OVER KEDARNATH TEMPLE VISIT: अभिनेत्री सारा अली खान हिची नेहमी सोशल मीडियावर चर्चा रंगताना पहायला मिळते. नुकतीच साराने केदारनाथ मंदिरात दर्शन घेतलं. ती नेहमीच केदारनाथ मंदिरात दर्शनासाठी जात असते. परंतु यावेळी तिची ही धार्मिक यात्रा वादाचा विषय ठरलीय. उत्तर प्रदेशाच्या मुस्लिम मौलांनी साराच्या मंदिरात जाऊन पूजा-अर्चना आक्षेप घेतलाय. तसंच त्यांनी फतवा सुद्धा जारी केलाय. सध्या सोशल मीडियावर साराच्या दर्शनाची मोठी चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय..माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशच्या बरेली इथल्या मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी यांनी सारा अली खानवर आक्षेप घेतला. मौलानांनी आपल्या विधानात सारा अली खानने मंदिरात जाऊन पूजा केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, साराने केदारनाथ मंदिरात जाऊन पूजाअर्चा आणि धार्मिक विधींमध्ये सहभागी होणं हे इस्लामिक शिकवणुकीनुसार चुकीचं आहे. त्यांनी अभिनेत्रीला या कृतीबद्दल अल्लाहची माफी मागण्याचा सल्ला दिला आहे..मात्र, मौलानांनी जारी केलेला फतवा हा त्यांच्या धार्मिक व्याख्येवर आधारित मत आहे. त्याला न्यायालयाचा निर्णय किंवा कायदेशीर शिक्षा समजता येणार नाही. दरम्यान, या प्रकरणावर सारा अली खानकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आल्याची माहिती नाही. तिच्या या यात्रांचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावरही चर्चेचा विषय ठरतात. आता मौलानांनी फतवा जारी केल्यानंतर या प्रकरणाकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे..“आपल्याला बाळ होणार?” राजवाडेंच्या आयुष्यात चिमुकल्या पाहुण्याची एंट्री होणार? स्वानंदीच्या हातात टेस्ट किट पाहून समरचा खुश; प्रोमो Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.