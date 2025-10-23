Premier

'तु हिंदू आहेस की मुस्लिम' सारा अली खान पोहचली केदारनाथ धाममध्ये, म्हणाली...'माझ्याकडे जे आहे ते...'

Sara Ali Khan Visits Kedarnath Dham; अभिनेत्री सारा अली खाननं तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर फोटो पोस्ट केले आहे. केदरनाथ धाममधील हे फोटो आहे. हे फोटो पाहून काही नेटकऱ्यांनी 'तु हिंदू आहेस की, मुस्लिम' अशी शंका उपस्थित केली.
Sara Ali Khan Visits Kedarnath Dham

Sara Ali Khan Visits Kedarnath Dham

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

बॉलिवूड अभिनेत्री सारा अली खान नेहमीच चर्चेत असते. नेहमीच ती देवदर्शन करताना पहायला मिळते. तसंच सोशल मीडियावर ती देवदर्शनाचे फोटो सुद्धा पोस्ट करते. सारा अली खानची महादेवावर खुप श्रद्धा आहे. ती नेहमीच महादेवाचं दर्शन करताना पहायला मिळते. अनेक धार्मिक स्थळावर जाऊन ती देवदर्शन घेत असते. परंतु तिच्या अशा वागण्याने काही नेटकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केलीय. अनेकांनी तिला 'तु हिंदू आहे की मुस्लिम' असा प्रश्न उपस्थित केलाय. सध्या तिने पोस्ट केलेले फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

Loading content, please wait...
viral
badinath-kedarnath
Sara Ali Khan
instagram
Entertainment news
photo
instagram post

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com