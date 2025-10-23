'तु हिंदू आहेस की मुस्लिम' सारा अली खान पोहचली केदारनाथ धाममध्ये, म्हणाली...'माझ्याकडे जे आहे ते...'

बॉलिवूड अभिनेत्री सारा अली खान नेहमीच चर्चेत असते. नेहमीच ती देवदर्शन करताना पहायला मिळते. तसंच सोशल मीडियावर ती देवदर्शनाचे फोटो सुद्धा पोस्ट करते. सारा अली खानची महादेवावर खुप श्रद्धा आहे. ती नेहमीच महादेवाचं दर्शन करताना पहायला मिळते. अनेक धार्मिक स्थळावर जाऊन ती देवदर्शन घेत असते. परंतु तिच्या अशा वागण्याने काही नेटकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केलीय. अनेकांनी तिला 'तु हिंदू आहे की मुस्लिम' असा प्रश्न उपस्थित केलाय. सध्या तिने पोस्ट केलेले फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत..यावेळी सारा अली खान केदारनाथ धाममध्ये पोहचली होती. यावेळी तिने सोशल मीडियावर केदरनाथ धाममधील फोटो पोस्ट केले आहेत. फोटो शेअर करत साराने छान कॅप्शन सुद्धा लिहलं आहे. त्यात तिने म्हटलं की, 'जगातील अशी एक जागा जी पुर्णपणे ओळखीची वाटते. दरवेळी मला चकित आणि आश्चर्यकारण करते.' .तसंच पुढे लिहिताना सारा असही म्हणाली की, ' माझ्या जवळ सगळं काही आहे. मला हे सगळं देण्यासाठी आणि मला यशस्वी बनवण्यासाठी धन्यवाद. मी जी काही आहे ती तुमच्यामुळे आहे. ' असं तिने तिच्या फोटोच्या कॅप्शनमध्ये म्हटलं आहे. परंतु अनेकांना ती केदारनाथ धाममध्ये गेल्याचं खटकलेलं पहायला मिळतय. .तिने सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या फोटोवर अनेक नेटकऱ्यांनी कमेंट्स करत कौतूक केलय. तर काही नेटकऱ्यांनी 'तु मुस्लिम असून हिंदू देवतांचं दर्शन कशी घेते' म्हणून टीका सुद्धा केली आहे. सध्या तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .रितेश जेनिलियाची यंदाची दिवाळी लातूरमध्ये नाहीतर मुंबईत, नवऱ्याने मुलासोबत स्वत: केल बायकोचं औक्षण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.