SARA TENDULKAR TO MARRY SUNNY DEOL'S SON RAJVEER DEOL? HERE'S THE TRUTH: मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर यांची मुलगी सारा तेंडुलकर सध्या एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आलीय. सध्या साराचं नाव एका बॉलिवूड अभिनेत्यासोबत जोडलं जातय. सारा लवकरच एका बॉलिवूड कलाकराच्या घरची सून होणार असल्याच्या चर्चा रंगत आहे. परंतु या चर्चांमागेचं सत्य समोर आलय. .सारा तेंडुलकर आणि अभिनेता सनी देओल यांचा मुलगा राजवीर देओल हे लवकरच लग्नबंधनात अडकणार असल्याची चर्चा रंगत आहे. दरम्यान या सगळ्या चर्चांवर साराच्या जवळच्या व्यक्तीनं स्पष्टीकरण दिलय. दोघांच्या लग्नाबाबतच्या चर्चांमध्ये काही तथ्य नसल्याचं त्याने स्पष्ट केलय. 'सारा आणि राजवीर कधी-कधी एकमेकांना भेटले सुद्धा नाहीत. तसंच सारा सध्या सिंगल असून ती तिच्या कामावर लक्ष केंद्रित करतेय. विनाकारण ही अफवा पसरत असून तिला ती त्रासदायक ठरत आहेत. सारा या चर्चांवर कधीही प्रतिक्रिया देणार नाही.' असंही जवळच्या व्यक्तीकडून सांगण्यात आलय. .दरम्यान, यापूर्वी एका मुलाखतीत साराने स्वतःच्या लग्नाबद्दल आणि लग्नाच्या तयारीबद्दल मनमोकळेपणाने भाष्य केलं होतं. भाऊ अर्जुन तेंडुलकरच्या लग्नामुळे आपल्याला स्वतःच्या लग्नाची एक प्रकारे रंगीत तालीम मिळाल्याचं तिने सांगितलं होतं. 'माझ्यासाठी तो एक उत्तम अनुभव होता. आता मला काय हवंय आणि काय नकोय, हे समजलं आहे,' असं सारा म्हणाली होती..आपल्या तिच्या लग्नाबद्दलच्या अपेक्षा सुद्धा सांगितल्या होत्या. ती म्हणालेली की, 'लहानपणी मला पेस्टल रंगाचा ब्रायडल लूक करायचा होता. तसंच मोठ्या थाटामाटात लग्न करण्याचीही तिची इच्छा होती. मात्र, काळानुसार तिच्या आवडीनिवडी बदलल्या आहेत. आता तिला अगदी मोजक्या लोकांच्या उपस्थितीत लग्न करण्याची इच्छा आहे. कदाचित ती पारंपरिक लाल रंगाचा ब्रायडल आउटफिटही निवडू शकते. 'मी तूळ राशीची आहे आणि खूप गोंधळलेली असते. काय सांगावं, कदाचित मी हिरवा रंगही निवडेन,' असं म्हणत साराने मिश्किल प्रतिक्रिया दिली होती..रश्मिका मंदाना संतापली! कुटुंबीयांना ट्रोल करणाऱ्यांना सुनावलं; म्हणाली, 'मी गप्प बसत नाही'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.