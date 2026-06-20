‘सासूसोबत पत्रिका जुळली तरच लग्न!’ सासू-सुनेच्या नात्यातील गोडवा जपणारी 'कपबशी'ची अनोखी कथा

NIRMITI SAWANT MOTHER IN LAW DAUGHTER IN LAW STORY: नवरा-बायकोचं नातं महत्त्वाचं असलं तरी संसारामध्ये खरी कसोटी अनेकदा सासू आणि सुनेच्या नात्याचीच असते. सासू आणि सुनेचं नातं हे फारच गुंतागुंतीचं मानलं जातं. कारण सासू म्हणजे कष्टाने, त्यागाने, प्रेमाने आणि मायेने समृद्ध झालेला अनुभव; तर सून म्हणजे नवी उमेद, नवी आशा आणि नव्या स्वप्नांची चाहूल. सासूच्या अनुभवाला सुनेच्या नव्या विचारांची जोड मिळाली की संसाराचा गाडा अधिक सुरळीतपणे पुढे सरकतो. म्हणजेच काय तर सासू आणि सुनेचं नातं हे कपबशीसारखं असतं. दोघींची भूमिका वेगळी असली तरी एकमेकींशिवाय त्या अपूर्ण असतात. कधी आधार देणारी बशी असते, तर कधी ऊब जपणारा कप. नात्यातील हीच परस्परपूरकता घराला घरपण देत असते. नेमक्या याच मुख्य संकल्पनेभोवती फिरणारा चित्रपट म्हणजे ‘कपबशी’..वैभव चिंचाळकर दिग्दर्शित आणि चेतन सैंदाणे लिखित या चित्रपटात सासू-सुनेच्या नात्यातील आंबट-गोड भावविश्वाचा वेध घेण्यात आला आहे. सासू-सासरे अर्थात एकत्र कुटुंब पद्धती म्हणजे बंधनं, जबाबदाऱ्या आणि स्वातंत्र्यावर मर्यादा, असा समज आजच्या अनेक तरुण मुलींच्या मनात असतो. मात्र ‘कपबशी’ या चित्रपटातून संसाराचा एक वेगळाच आणि हळवा पैलू उलगडण्यात आला आहे..या चित्रपटाची कथा प्रामुख्याने अमृता पराडकर (पूजा सावंत) आणि अरुणा कारेकर (निर्मिती सावंत) या दोन प्रमुख व्यक्तिरेखांभोवती फिरणारी आहे. अमृता ही आधुनिक विचारांची, सुशिक्षित आणि स्वतःच्या मतांवर ठाम असलेली तरुणी असते. आता लग्नाचे वय झाल्यामुळे तिचे आई-वडील तिला स्थळ शोधत असतात; परंतु तिची एक अट असते की तिची पत्रिका होणाऱ्या नवऱ्याशी नव्हे, तर होणाऱ्या सासूशी जुळली पाहिजे. तिच्या या आगळ्यावेगळ्या अटीमुळे तिला अनेक स्थळांकडून नकार मिळत असतो. दुसरीकडे जितेंद्र कारेकर (ऋषी मनोहर) याचंही लग्नाचं वय उलटून जात असतं. त्यामागचं कारण म्हणजे त्याची आई अरुणा (निर्मिती सावंत) हिने ठेवलेल्या काही खास अटी. त्यामुळे त्याचेही लग्न काही जुळत नसते. अशातच एके दिवशी योगायोगाने या दोन कुटुंबांची भेट होते. त्या भेटीमध्ये अरुणाच्या जवळपास सर्व अटी अमृताला पाहिल्यानंतर पूर्ण होत असल्याचं दिसून येतं. मात्र, अमृताची सर्वात महत्त्वाची अट असते होणाऱ्या सासूसोबत पत्रिका जुळण्याची... मग तिची अट पूर्ण होते का? अमृता आणि अरुणा या सासू-सुनेची गट्टी जमते का? आपल्या मुलाच्या सुखासाठी एक आई काय आणि कसे निर्णय घेते? अमृताच्या या आगळ्यावेगळ्या अटीमागचं खरं कारण काय असतं? वगैरे प्रश्नांची उत्तरे या चित्रपटात मिळतील. दिग्दर्शक वैभव चिंचाळकर यांनी सासू-सुनेच्या नात्याचा हळवा, विनोदी आणि भावनिक प्रवास या चित्रपटामध्ये मांडलेला आहे..एक तद्दन कौटुंबिक चित्रपट त्यांनी बनविला आहे आणि त्याचबरोबर भावभावनांचे विविध कंगोरे त्यांनी छान पद्धतीने विणलेले आहेत. त्याला विनोदाची उत्तम झालर चढविली आहे. अभिनेत्री पूजा सावंतने अमृता पराडकर या आधुनिक विचारांच्या तरुणीची भूमिका उत्तम प्रकारे निभावली आहे. एक ग्लॅमरस तसेच स्पष्टवक्ती, आपल्या तत्त्वांशी तडजोड न करणारी आणि आपल्या विचारांवर ठाम असणारी अशी ही तरुणी आहे. अभिनेत्री निर्मिती सावंत या अष्टपैलू अभिनेत्री आहेत. कोणतीही भूमिका त्या समरसून साकारतात. या चित्रपटातील काहीशी हळवी, प्रेमळ आणि समंजस्य अशा अरुणा कारेकर ही भूमिका त्यांनी आपल्या वेगळ्या अंदाजात सादर केली आहे. .अभिनेता ऋषी मनोहर, नयना आपटे, राहुल रानडे, अनंत जोग, आनंद काळे, चिन्मय शिंत्रे, उमा सरदेशमुख, अमृता मोडक, नारायण जाधव, सुदेश म्हशीलकर, पूर्णिमा अहिरे-केंडे आदी कलाकारांनी आपापल्या भूमिकांना योग्य असा न्याय दिला आहे. आनंद इंगळे यांची भूमिका या चित्रपटातील एक सरप्राईज एलिमेंट आहे आणि ती लक्षवेधी अशी झाली आहे. आजीच्या भूमिकेतील अभिनेत्री नयना आपटे चित्रपटामध्ये कमालीच्या भाव खाऊन गेल्या आहेत..चेतन सैंदाणे यांनी पटकथा सुरेख बांधली आहे आणि त्यांनी लिहिलेले संवाद चटपटीत व खुसखुशीत आहेत. एका कौटुंबिक चित्रपटात विनोदाची पेरणी उत्तम प्रकारे करण्यात आली आहे. हिंदीतील प्रसिद्ध संगीतकार उत्तम सिंग यांनी या चित्रपटाला सुरेख व दमदार असे संगीत दिले आहे. सिनेमॅटोग्राफर बाळू दहिफळे यांचे कॅमेरा वर्क उत्तम झाले आहे. चित्रपटाच्या पूर्वार्धामध्ये संथपणा जाणवत असला तरी त्यानंतर चित्रपट हसत-खेळत पुढे सरकणारा आहे. या चित्रपटाच्या विषयामध्ये नावीन्य आहे. सासू-सुनेच्या नात्याचा गोडवा जपणारा हा एक कौटुंबिक चित्रपट आहे.साडेतीन स्टार .श्रद्धा कपूरचा 'ईथा' सिनेमातील फर्स्ट लूक लीक! ९ महिन्यांच्या गरोदरपणातील विठाबाईंचा संघर्ष पाहून चाहते थक्क.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.