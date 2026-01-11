"म्हणून बिग बॉसची वेळ बदलली"; सतीश राजवाडेंनी केला महत्त्वपूर्ण खुलासा, म्हणाले..

Marathi Entertainment News : बिग बॉस मराठीचा सहावा सीजन आज सुरु होतोय. यंदाही अभिनेता रितेश देशमुख शोचं सूत्रसंचालन करणार आहे. पण या सिजपासून शोच्या प्रसारणाची वेळ रात्री 8 वाजता करण्यात आली आहे. याबद्दल चॅनेलचे Executive Vice President Marathi Cluster सतीश राजवाडे यांनी एका मुलाखतीत खुलासा केला. .सतीश राजवाडे यांनी नुकतीच लोकसत्ता ऑनलाईनला मुलाखत दिली. यावेळी त्यांना याविषयी प्रश्न विचारण्यात आला. काय म्हणाले ते जाणून घेऊया. .सतीश राजवाडे म्हणाले की,"बिग बॉस गेल्यावर्षी जेवढा वेळ प्रसारित केलं जायचं तेवढाच वेळ यावर्षी सुद्धा दाखवलं जाईल. पण यंदा शो रात्री आठ वाजता प्रसारित करण्याचं कारण सुद्धा असंच आहे की, लोकांना शो लवकर पाहता यावा. कधीही प्रेक्षकांना असं वाटायला नको की अरे मला आज बघता येणार नाही. लवकर झोपायचंय उशीर होतोय वगैरे म्हणून लवकर प्रसारणाची वेळ निश्चित केलीये. पहिल्या दिवसापासून शेवट्पर्यंत प्रेक्षकांचं मनोरंजन होईल याच दृष्टिकोनातून हा निर्णय घेतला आहे.".तर सीजन आणि थीमबद्दल म्हणाले की,"बिग बॉसची स्वतःची वेगळी ओळख आहे. मराठी प्रेक्षक अतिशय चोखंदळ असून त्याची स्वतःची वेगळी ओळख आहे. सहाव्या सीजनसाठी आम्ही फक्त खेळ नाही तर संपूर्ण अनुभव नव्याने घडवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे विविध वयोगटातील स्पर्धक घरात पाहायला मिळणार आहे." असं ते पुढे म्हणाले..'तान्हाजी द अनसंग वॉरियर'चा येणार सिक्वेल ? अजयच्या त्या पोस्टमुळे चर्चेला उधाण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.