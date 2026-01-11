Premier

"म्हणून बिग बॉसची वेळ बदलली"; सतीश राजवाडेंनी केला महत्त्वपूर्ण खुलासा, म्हणाले..

Satish Rajwade Clarification On Bigg Boss Marathi 6 Timings : बिग बॉस मराठीचा सहावा सीजन आज सुरु होतोय. या निमित्त सतीश राजवाडे यांनी कार्यक्रमाची वेळ का बदलली याबाबत खुलासा केला.
Satish Rajwade Clarification On Bigg Boss Marathi 6 Timings

Satish Rajwade Clarification On Bigg Boss Marathi 6 Timings

esakal 

kimaya narayan
Updated on

Marathi Entertainment News : बिग बॉस मराठीचा सहावा सीजन आज सुरु होतोय. यंदाही अभिनेता रितेश देशमुख शोचं सूत्रसंचालन करणार आहे. पण या सिजपासून शोच्या प्रसारणाची वेळ रात्री 8 वाजता करण्यात आली आहे. याबद्दल चॅनेलचे Executive Vice President Marathi Cluster सतीश राजवाडे यांनी एका मुलाखतीत खुलासा केला.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com