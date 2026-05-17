विवाहित सतीश राजवाडेंसोबत जोडलं गेलेलं मुक्ता बर्वेचं नाव; पत्नीने दिलेली अशी प्रतिक्रिया, म्हणाली, 'मी स्वतः त्याला...'

मराठी सिनेसृष्टीतील अष्टपैलू अभिनेत्री म्हणून मुक्ता बर्वे हिचं नाव आहे. मुक्ताने तिच्या अभिनयाच्या जोरावर सिनेसृहस्तीत स्वतःचं स्थान निर्माण केलं आहे. वयाच्या ४७ व्या वर्षीही ती अविवाहित आहे. तिने लग्न केलेलं नाही. मात्र इंडस्ट्रीमध्ये कुणाचं नाव कुणासोबत जोडलं जाइल याचा नेम नाही. असंच मुक्ताचं नाव लोकप्रिय दिग्दर्शक सतीश राजवाडे यांच्यासोबत जोडलं गेलं. त्याला कारण ठरलेली मुक्ताची एक मुलाखत मात्र त्यानंतर सतीश यांच्या पत्नीने त्यावर दिलेली प्रतिक्रिया ऐकूनच सगळे चकीत झाले होते. .काय म्हणालेली मुक्ता?मुक्त आणि सतीश राजवाडे यांनी अनेक चित्रपट एकत्र केले आहेत. 'मुंबई पुणे मुंब'ई, 'मुंबई पुणे मुंबई २' , 'मुंबई पुणे मुंबई ३' यांसारखे चित्रपट त्यांनी एकत्र केलेत. त्यामुळे त्यांच्यात चांगली मैत्री आहे. मात्र एका जुन्या मुलाखतीत मुक्ताने सतीश राजवाडे आपल्याला आवडत असल्याचं सांगितलेलं. ती म्हणालेली की सतीशच्या व्यक्तिमत्त्वावर आम्ही सगळ्या भारावून गेलो होतो. त्याची स्टाईल त्याचा वापर पाहून आम्ही नाटकातून इंटरेस्ट घेऊ लागलो. पण जेव्हा समजलं की त्याचा लग्न झालं आहे तेव्हा आमचा हिरमोड झाला. पण आमची मैत्री तितकीच चांगली आहे. ते अजूनही चांगले मित्र आहेत. त्याच्या अनेक चित्रपटात तिने काम केलंय. मात्र या चर्चांमध्ये आता सतीश यांच्या बायकोने दिलेली प्रतिक्रिया फार महत्वाची ठरली..सतीश राजवाडे यांच्या पत्नी पल्लवी राजवाडे या बरेचदा आपल्या नवऱ्याच्या कामात हातभार लावतात. त्यांना दोन मुलंही आहेत. या दोघांची ओळख कॉलेजपासून ची आहे. तिथेच ते एकमेकांच्या प्रेमात पडले होते. ती 'सध्या काय करते' या चित्रपटाच्या वेळी पल्लवी राजवाडे यांनी सांगितलं होतं की, 'मला त्याच्या सगळ्या 'ती' माहिती आहेत. त्या कधीही समोर आल्या तर मी स्वतः त्याला त्यांना हाय करायला सांगते. एवढं आमचं नातं विश्वासाचं आणि घट्ट मैत्रीचं आहे.' त्यामुळे सतीश आणि मुक्ता यांच्या अफेअरच्या चर्चा निव्वळ अफवा असल्याचं सिद्ध झालं. .वयाच्या ४६व्या वर्षीही मुक्ता बर्वे अविवाहित का आहे? 'या' व्यक्तीवर होता क्रश, म्हणाली, 'एखाद्याच्या आयुष्यात...