प्रत्येक रंगाची एक किंमत आहे: हिंदी ZEE5 ने लॉन्च केला ‘सतरंगी- बदले का खेल’चा ट्रेलर

Entertainment News : अंशुमन पुष्कर, कुमुद मिश्रा आणि महवश यांच्या प्रमुख भूमिका असलेल्या उत्तर प्रदेशच्या ग्रामीण भागातील सरंजामी परिस्थितीवर आधारित 'सतरंगी-बदले का खेल' या हिंदी मूळ नाट्य मालिकेचा ट्रेलर ZEE5ने प्रदर्शित केला आहे. जय बसंतू सिंह दिग्दर्शित आणि आरएनडी फिल्म एलएलपी निर्मित ही मालिका 22 मे रोजी प्रदर्शित होणार आहे..सतरंगी-बदला का खेल'मध्ये लौंडा नाच कलाकाराचा मुलगा म्हणून अपमान आणि मौनाच्या सावलीत वाढलेला बबलू महतो (अंशुमन पुष्करने साकारलेला) ही व्यक्तिरेखा दिसते. जाती आणि सत्तेने विभागलेल्या सरंजामी जगात वाढलेल्या बबलूला कळते की अस्तित्व हे सामर्थ्यात नसून सत्ता कशी चालते हे समजून घेण्यात आहे. बबलू आणि लल्ली म्हणून दुहेरी जीवन जगताना, तो दोन विरोधी जगांचा वेध घेण्यास सुरुवात करतो, एक नियंत्रणाचे आणि एक कामगिरीचे! तो काळजीपूर्वक सिंह आणि पांडे या दोन प्रबळ कुटुंबांमधील धोकादायक खेळाला गती देतो. सूड म्हणून जे सुरू झालेल्या प्रकाराचे रूपांतर लवकरच प्रतिष्ठा, प्रवेश आणि नियंत्रणासाठीच्या मोठ्या लढाईत होते..ग्रामीण उत्तर प्रदेशच्या सरंजामशाहीच्या राजकारणावर आधारित एक विविध पैलू असलेले सत्ता नाटक. सांस्कृतिक सादरीकरण आणि सामाजिक अस्तित्व दोन्ही म्हणून लौंडा नाचाचा शोध. लक्षवेधी दुहेरी ओळख असलेल्या नायकावर केंद्रित - बबलू आणि लाली. प्रतिष्ठा, जात, नियंत्रण आणि भावनिक संघर्ष तपासण्यासाठी सूडाच्या पलीकडे झेप. त्याच्या मुळाशी, सतरंगी-बदला का खेल हा लौंडा नाच या पारंपरिक उत्तर भारतीय लोककला प्रकारातून आला आहे, जिथे पुरुष सामुदायिक उत्सवांमध्ये महिलांच्या पोशाखात सादरीकरण करतात. कलाकार वेगळ्या लिंग ओळखीचे चित्रण करत नाहीत, तर ग्रामीण भारतातील पिढ्यानपिढ्या अस्तित्वात असलेली सांस्कृतिक सादरीकरण परंपरा पुढे नेणारे सामान्य पुरुष आहेत. .या मालिकेत, लौंडा नाच सांस्कृतिक संदर्भांच्या पलीकडे जाऊन अत्यंत असमान समाजात ओळख, प्रतिष्ठा, पुरुषत्व आणि अस्तित्व शोधण्यासाठी एक दृष्टीकोन बनतो, ज्यामुळे क्वचित दिसणारे जग संवेदनशीलता, मानवता आणि सखोलतेने जिवंत होते..'सतरंगी-बदले का खेल' या कलाकृतीचा गाभा अशा एका माणसाबद्दल आहे, ज्याला हे समजते की व्यवस्था केवळ बळजबरीनेच मोडल्या जात नाहीत, तर त्यामध्ये कसे डावपेच खेळायचे हे शिकूनच मोडल्या जातात. दोन ओळखी असलेल्या बबलूचा प्रवास त्याला अशा जगात प्रवेश करण्यास अनुमती देतो जे अन्यथा दुर्लक्षित राहिलेले असते आणि हाच त्याच्या खेळाचा पाया बनतो. ही मालिका सूड उगवण्याचा शोध घेते, होय, परंतु त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे ती शक्ती शोधते, ती कोण धारण करते, कोण त्यासाठी काम करते आणि ती पुन्हा तयार करण्याचे धाडस कोण करते.".पुष्कर म्हणाला "बबलू हा एक इसम; ज्याने आपले आयुष्य अदृश्य, दुर्लक्षित आणि कमी लेखण्यात घालवले आहे. परंतु त्या मौनाखाली त्याच्या सभोवतालच्या जगाची अविश्वसनीय तीक्ष्ण समज आहे. बबलू आणि लल्ली म्हणून जगण्याचे दुहेरी अस्तित्व त्याची सर्वात मोठी ताकद बनते. कारण तो शक्ती आणि कामगिरी या दोन्हींच्या जागेतून पुढे जाणे शिकतो. सतरंगी-बदले का खेल हा केवळ भावनिकदृष्ट्या तीव्र नसून मानसिकदृष्ट्या देखील विविधांगी आहे आणि प्रेक्षक ZEE5 वर हा प्रवास कधी पाहतील हे बघण्याकरिता मी उत्सुक आहे.".