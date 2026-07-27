गावातील राजकारण आणि 'अवली'चा नवा संघर्ष; 'सौभाग्यवती सरपंच २' लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला, पाहा ट्रेलर!

महिला सक्षमीकरणाचा प्रभावी संदेश देत प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलेली लोकप्रिय वेब सिरीज 'सौभाग्यवती सरपंच' आता एका नव्या आणि रंजक कथानकासह पुनरागमनासाठी सज्ज झाली आहे. 'सौभाग्यवती सरपंच २'चा दमदार ट्रेलर आणि अधिकृत पोस्टर नुकतेच प्रदर्शित करण्यात आले असून, ही बहुप्रतीक्षित मालिका येत्या २४ जुलै २०२६ पासून 'अल्ट्रा झकास' मराठी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे..पहिल्या भागात एका सामान्य स्त्रीचा सरपंचपदापर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवास दाखवण्यात आला होता. प्रेक्षकांकडून मिळालेल्या भरघोस प्रतिसादानंतर, आता दुसरा भाग अधिक तीव्र संघर्ष, राजकारण आणि सामाजिक वास्तवाचे दर्शन घडवण्यासाठी तयार आहे. या भागात गावपातळीवरील अंतर्गत राजकारण, सत्तासंघर्ष, नातेसंबंधांतील दुरावा, अफवांचे वादळ आणि पाणीटंचाईसारख्या गंभीर प्रश्नांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे..कथेनुसार, 'अण्णा' गाव सोडून गेल्यानंतर त्यांच्या जागी अधिक धूर्त प्रतिस्पर्धी 'नाना' मैदानात उतरतात. नाना केवळ राजकारणच करत नाहीत, तर गावात खोट्या अफवा पसरवून आणि नात्यांमध्ये फूट पाडून संपूर्ण गावाला 'अवली'च्या विरोधात उभे करतात. खोटे आरोप, कौटुंबिक कलह आणि बालविवाहाच्या प्रकरणामुळे अवलीच्या प्रतिमेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. मात्र, सर्व संकटांवर मात करत अवली आपल्या तत्त्वांशी तडजोड न करता कशी उभी राहते, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे..दिग्दर्शक संतोष कोल्हे यांनी ग्रामीण भागातील वास्तव आणि सामाजिक विषयांची उत्तम सांगड या मालिकेत घातली आहे. या मालिकेत देविका दफ्तरदार, किशोर कदम, आशा ज्ञाते, मिलिंद शिंदे, अश्विनी कुलकर्णी आणि पद्मनाभ भिंड या अनुभवी कलाकारांच्या प्रमुख भूमिका आहेत..अनेकदा मागणी करूनही डिंपल कपाडियांनी राजेश खन्नांना घटस्फोट का दिला नाही? लिव्ह इन पार्टनरने सांगितलं खरं कारण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.